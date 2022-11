PSOE C-LM acusa a Núñez de "inventarse debates" sobre sedición para no hablar sobre las enmiendas del PP a los PGE

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha considerado "insultante" que el presidente regional del PP, Paco Núñez, siga "desaparecido" y se "invente debates" que no existen, en referencia a su carta al presidente regional, Emiliano García-Page, para buscar una posición común frente a la posibilidad de rebajar penas por sedición, para evitar pronunciarse sobre las enmiendas de su partido a nivel nacional "reclamando más trasvases, el cementerio nuclear en la región y negando ayudas a la despoblación a zonas rurales de Guadalajara".

Mora, en rueda de prensa en el Parlamento autonómico, se ha referido así a la carta abierta publicada por Núñez hablando sobre sedición, algo que, ha afirmado, es "mera teoría" al no haber nada sobre la mesa al respecto y ha aseverado que el presidente 'popular' está utilizando para "ocultar el debate sobre hechos concretos" como las enmiendas del PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con estas "tres traiciones" a la región, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Para el parlamentario socialista la actitud de Núñez es un "insulto a la inteligencia" porque cualquier persona "ve claramente" que lo único que pretende es "lanzar exabruptos sin sentido y con muy poco rigor" sobre cuestiones que no afectan al día a día de la región y aprovechar para "no hablar respecto de las cuestiones que interesan a Castilla-La Mancha".

Ha asegurado que Núñez demuestra así que "no es una persona seria" y trata de desviar la atención para no dar respuesta a la ciudadanía castellanomanchega ante su inquietud por las propuestas que su partido ha hecho para aumentar los trasvases al Levante y Murcia, recuperar el proyecto de un cementerio nuclear en la región o no incluir a las zonas despobladas de Guadalajara en el mapa estatal de ayudas.

"No puede estar desaparecido, permanentemente, cuando se habla del ATC, cuando se habla de despoblación o cuando se habla de agua. Tiene que dar respuesta a nuestra gente y no hablar sobre cuestiones teóricas que no son ni siquiera competencia del ámbito de Castilla-La Mancha", ha aseverado Mora.

De este modo, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha lamentado que el presidente 'popular' en la región haga "política de trampantojo", con una carta "electoralista" en la que, además, deja claro que para él "todo es mera imagen, mero exabrupto y pantomima", por delante de las preocupaciones reales de la sociedad castellanomanchega.

Y ha instado a Núñez a que sea capaz de enviar una carta al presidente regional, Emiliano García-Page, reclamando menos trasvases y rechazando el basurero nuclear en la región y así "ver si de verdad está con Castilla-La Mancha o sí está con el absurdo teórico que le han dicho desde Génova que tiene que poner en marcha".

Asimismo, espera que Núñez y el PP sean capaces de apoyar la resolución del Grupo Socialista que planteará al pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha a favor de que las zonas despobladas de la provincia de Guadalajara tengan el mismo régimen de ayudas que las anunciadas para Soria, Cuenca y Teruel.