PSOE C-LM acusa al PP de manipular un vídeo en redes sociales para cambiar el sentido de las palabras de Page en el DER

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al Partido Popular de la región de difundir un vídeo recortado de la intervención del presidente autonómico Emiliano García-Page para manipular el sentido de sus palabras.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el secretario de organización de los socialista castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, ha increpado al viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago por compartir un vídeo en el que habían "recortado 10 segundos de su intervención para manipular el sentido de lo que dijo".

En el vídeo, compartido por el 'popular' Santi Serrano, se puede escuchar a García-Page afirmando "pues claro, ¿cómo no voy a ser sanchista si soy socialista?". En el vídeo se puede apreciar un salto de fotograma por corte.

Gutiérrez ha compartido el fragmento completo sin saltos junto al fragmento de intervención completa del presidente regional, en la que dice "se hincha a decir todos los días que yo soy sanchista. Pues claro, como no voy a ser sanchista si me apellido Sánchez, García-Page Sánchez. No soy ni pagista, ni soy felipista, ni soy guerrista... Sí soy socialista".

El secretario de organización del PSOE en la región ha señalado que "no es el hecho de lo que queréis que parezca que diga, sino la gravedad de una manipulación del Presidente en un debate de las Cortes de una manera tan vulgar", exigiendo una rectificación del PP.