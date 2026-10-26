PSOE C-LM acusa al PP de poner "excusas insostenibles" en relación a la renuncia de Ruiz como candidato al Congreso

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre. - PSOE

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha acusado al PP de poner "excusas insostenibles" en relación a la renuncia del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, como candidato al Congreso.

En rueda de prensa, ha denunciado "la inconsistencia, la incoherencia y el cinismo" del PP de Paco Núñez tras apartar de sus listas a Ruiz, "imputado por presunto acoso laboral a una trabajadora del Ayuntamiento".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE Maestre ha preguntado si es que el PP "no se había dado cuenta hasta ahora" de que uno de sus candidatos está imputado, y ha criticado que "para sacar la pata que habían metido", ahora solo se les ocurre decir que Miguel Ángel Ruiz prioriza la actividad de su pueblo y por eso se sale de las listas.

"Se ve que el alcalde de Puertollano no lo pensó cuando dijo sí a las listas y se ve que le parece muy mal que compañeros suyos lo hagan, como el alcalde de Miguelturra, la alcaldesa de Argamasilla de Alba, el alcalde de Toledo y otros muchos que quieren compaginar su actividad municipal, y aquí no criticamos por eso, pero para él se ve que es sumamente incompatible y negativo", ha cuestionado.

Maestre ha apuntado a que o el alcalde 'popular' "no se ve con fuerzas en Puertollano" y por eso se quiere aferrar a su faceta municipal, o "le han echado de la lista, porque desde Génova, como siempre, tuercen la voluntad de Núñez. Y, por supuesto, como es inaceptable, han quitado a un candidato que está imputado por acosar a una trabajadora. Ese es el modelo del PP", ha aseverado.

Al tiempo, ha lamentado que los 'populares' están poniendo excusas que son "insostenibles", y que ni siquiera podría responder Carolina Agudo, que hoy está apoyando al alcalde en Puertollano, porque ella misma, ha recordado Maestre, integra una lista donde el número uno es alcalde de Toledo, y va a compaginar su actividad previsiblemente como alcalde y como diputado nacional, tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

FONDOS EUROPEOS

De otro lado, Cristina Maestre, que también es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, ha avisado de que Castilla-La Mancha se está jugando más de 100.000 millones de euros de fondos europeos para los próximos siete años, que podrían ser utilizados para desarrollo rural.

Este lunes se produce la importante cita del Consejo de Agricultura en Luxemburgo, y por ello ha llamado la atención acerca de que estos recursos supondrían más dinero para servicios públicos, para apoyar a las empresas, más medidas para conciliación, para desarrollo social y económico.

"Estamos sumamente preocupados, también indignados, porque es una propuesta de la Comisión Europea que está copada por el PP. No solo es un empeño de la presidenta de la Comisión Europea, que pertenece a la familia política del PP europeo, sino que además el comisario es del PP y, en la parte del Parlamento Europeo, el PP se ha lavado las manos o se está haciendo el muerto con esta amenaza real de eliminación de los fondos, y nos estamos jugando el pan de muchos ciudadanos de las zonas rurales", ha advertido.

Por ello, ha subrayado que depende del PP que se una a la propuesta alternativa que, ella misma como eurodiputada ha defendido, porque hoy podría salir el Consejo anunciando un posible acuerdo parcial, que es "lo fácil", pero sigue en el aire que se pueda "sacar o torcer" esa voluntad la Comisión Europea respecto a esos fondos que no están blindados.

Así, Maestre ha insistido en que a la derecha europea y española parece no importarles el desarrollo de los pueblos y la vida de sus ciudadanos. Ha criticado el "bloqueo" y el "no a todo", incluso a los intereses de Castilla-La Mancha.

También ha indicado que estaría bien que el PP regional preguntara a sus compañeros europeos, por qué están admitiendo que se borren más de 100.000 millones de euros que podrían ayudar a fortalecer las zonas rurales. "¿Por qué se conforman con un recorte del 30 % para el campo y han abandonado al desarrollo rural?", ha añadido.

Y ha concluido que son necesarios los partidos políticos y los dirigentes que se peguen a la tierra y que sepan cuáles son sus prioridades, porque las prioridades del PP "están todavía por demostrar y, por lo pronto, se están haciendo los muertos".