PSOE C-LM aplaude la subida del SMI, "una política social demandada por gran parte de la población"

Publicado 24/01/2020 12:42:48 CET

TOLEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha aplaudido la decisión del Gobierno, pactada con sindicatos y empresarios, para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 950 euros, por ser "una política social demandada por gran parte de la población".

En rueda de prensa en las Cortes, el diputado socialista ha defendido que se trata de una medida que estaba esperando mucha gente y ha advertido de que las políticas que no son sociales y que no tienen en cuenta a la mayoría silenciosa de este país, que vive en la precariedad, no son políticas justas.

Según ha manifestado, aplicar un SMI de 950 euros es ir recuperando una parte de lo perdido durante la crisis y ha celebrado que se vaya a dar más posibilidades para que los ciudadanos tengan dinero en sus bolsillos.

Finalmente, Mora ha considerado que esta medida, pactada con empresarios y sindicatos, va a ser muy positiva para muchos españoles que lo estaban esperando.