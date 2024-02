PSOE C-LM arremete contra Núñez por decir que la PAC la hace Page: "Es una tontá"

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado el regreso de "Paco Bulos" con el viaje del presidente regional del PP a Bruselas y ha sostenido que "mentir con una agenda que no tiene y decir que la PAC la hace Page es la mayor 'tontá' de Núñez desde Bruselas".

Gutiérrez ha sostenido, en referencia Núñez, que "es difícil decir en tan poco tiempo tantas mentiras. Decir que iba a tener una reunión de alto nivel y lo único que tuvo fueron tres reuniones con compañeros de partido. Que le había recibido un director general de Agricultura, y fue un jefe de unidad dependiente del director general adjunto, que a su vez dependía del director general, que además era candidato del PP de Asturias, y decir que la PAC no la hace Bruselas, sino que la redacta Page, una 'tonta' que no se merece la inteligencia de los castellanomanchegos".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE "están en el lado de las soluciones y al lado de los agricultores", mientras "el PP nunca se ha salido del lado de la mentira y de la demagogia".

Así, ha reiterado que, desde el primer momento, en Castilla-La Mancha se ha apostado por una política agrícola que complementará y reforzará la PAC, y ha aseverado que "mientras un gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha refuerza y amplía las ayudas a los agricultores, a la incorporación a la modernización de explotaciones y también a la incorporación de la mujer en el medio rural, vimos que el PP en Bruselas aprobaba la PAC contra la que se manifestaban y en Castilla-La Mancha recortaban las políticas complementarias que se hacían desde esta tierra".

Asimismo, ha lamentado que el PP pidiera a los diputados socialistas que "fuéramos unos tránsfugas, traicionando a nuestro partido" y ahora los 'populares' están demostrando que en el PP "lo único que había eran dobles agentes que, por un lado, llenaban la manifestación, y con la otra cara lo que hacían era liderar la negociación con los partidos independentistas".

En relación a ello, Gutiérrez se pregunta "dónde está Núñez criticando al señor Feijóo, dónde está llamando traidor a los dirigentes del PP que negociaron con Junts, dónde están pidiendo comités nacionales de dirección para pedir responsabilidades" pero, sobre todo, "dónde está la coherencia y la valentía Núñez cuando se trata de los dirigentes del PP".

Según el secretario de Organización del PSOE regional, "cuando los mismos temas se tratan del PSOE, el señor Núñez saca pecho como los gallos, y cuando se trata de pedir, por las mismas cosas, explicaciones al PP, sea en materia de agua o en negociaciones con los independentistas o en financiación autonómica, esconde la cabeza como los avestruces", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

PIDE AL PP DE QUE DEFIENDA EL AGUA PARA C-LM

Por otro lado, Gutiérrez ha recordado que "cuando el PP habla de un Plan Hidrológico Nacional, nosotros ya sabemos que lo único a lo que se refieren es a trasvases masivos" y ha afirmado estar "hartos de eufemismos, porque no hay una política alternativa del PP que no sea trasvases masivos desde el Tajo al Segura", es decir, "quitarnos nuestros derechos de agua en Castilla-La Mancha para dárselos al mejor precio al Levante español".

Ha recordado que los 'populares' dijeron "no a las desaladoras, no a los caudales ecológicos, no a cualquier política hidráulica que no sea la de trasvasar masivamente nuestra agua sin ninguna alternativa", y desde Castilla-La Mancha ha indicado, "ya nos hemos hartado de eufemismos, ya nos hemos hartado de las traiciones del PP y ya nos hemos hartado de que toda política hidrológica nacional para el PP sólo pase por un trasvase, el del Tajo".