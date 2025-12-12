El PSOE de C-LM asegura que seguirá defendiendo la igualdad y el feminismo "cueste lo que cueste y caiga quien caiga"

El secretario general del PSOE provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero. - PSOE

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE provincial de Ciudad Real y vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, ha asegurado este viernes en una atención a los medios de comunicación en Toledo que desde Castilla-La Mancha el PSOE seguirá defendiendo la igualdad y el feminismo como instrumentos para el progreso de la sociedad castellanomanchega.

En referencia a lo que ha denominado "el sufrimiento" que está originando lo ocurrido en el seno del partido a nivel nacional, ha trasladado que las banderas del feminismo y la igualdad siempre han sido del Partido Socialista y ha señalado que es "doloroso" que "esas dos banderas se nos puedan arrebatar por errores propios", según han informado los socialistas en nota de prensa.

Caballero ha defendido que en Castilla-La Mancha el partido lo tiene claro: "Seguiremos defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo como un instrumento que mejora las condiciones de vida de todos y todas. Y, desde luego, la honestidad y la transparencia en la gestión de los recursos públicos".

Y ha subrayado a los militantes socialistas de esta región, a los votantes del partido y, en general a toda la ciudadanía, que eso "lo vamos a hacer cueste lo que cueste y caiga quien caiga".