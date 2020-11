PSOE C-LM carga contra "la mentira fiscal" y pide igualdad de los españoles: "Pagar lo mismo por los mismos servicios"

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Jesús Merino ha advertido de que "hay mucha mentira fiscal" y ha explicado que cuando los socialistas de Castilla-La Mancha hablan de armonización fiscal se apoyan en un informe de Mariano Rajoy de 2017 donde hablaba de 'dumping' fiscal.

"Nosotros lo que queremos es la igualdad porque estamos cansados de privilegios de impuestos y no puede ser que comunidades autónomas, me da igual que hablemos del País Vasco o de Madrid, se aprovechen de ventajas históricas frente a comunidades pobres", ha afirmado.

En rueda de prensa, ha asegurado que "se trata de un debate de igualdad". "No es un debate ni mucho menos de partido, y el que no quiera reconocer esto en Castilla-La Mancha o está mintiendo o es un ignorante", ha destacado la diputada socialista. "No hay que pagar ni más ni menos, hay que pagar en España lo mismo para tener los mismos servicios", ha defendido.