PSOE C-LM celebra el fallo del Supremo y afirma que da la razón a los intereses hídricos de la región

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas. - PSOE

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha celebrado la nueva sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a los intereses hídricos de la región, al no haberse admitido a trámite el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Sin embargo, ha criticado, "viene Tellado a hablar mal de Castilla-La Mancha, a no rectificar sus palabras respecto al agua o el Estatuto" y, en definitiva, "a seguir insultando", ha lamentado, pese a que Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con buenos datos económicos y con una buena relación con agentes sociales, sindicatos y empresarios, "con diálogo, consenso y con estrategia de futuro", ha remarcado.

Y ha preguntado a Núñez "qué más tiene que pasar para que defienda los intereses hídricos de Castilla-La Mancha", al tiempo que le ha recriminado que, con tal de no levantar la voz para que no lo muevan de su sillón de candidato, deje que "nos humille Tellado" y que "cualquier dirigente del PP de otras comunidades autónomas venga aquí a reivindicar el agua, a negársela a Castilla-La Mancha con su callada por respuesta. Y ya sabemos que quien calla otorga", ha concluido.