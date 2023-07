PSOE C-LM cree que los datos reflejan la "estabilidad" que ofrece Page a la región y "perspectivas" de crecimiento

TOLEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha valorado este jueves de manera "muy positiva" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre en la región, ya que no solo reflejan la "estabilidad política, económica y social" con el presidente Page al frente, sino también unas "perspectivas importantes de crecimiento" en esta nueva legislatura.

Mora, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha destacado que la comunidad autónoma está experimentando un notable avance y crecimiento económico y laboral gracias a que los inversores y empresarios "están seguros" de este buen clima social que se vive en Castilla-La Mancha.

"Circunstancias, además, que vienen acompañadas por un hecho más que evidente, que es el diálogo social que se da entre el Gobierno de Castilla-La Mancha con los sindicatos y con los empresarios", ha señalado el parlamentario socialista, quien ha destacado, no sólo el descenso del paro en la región un punto por encima de la media nacional, sino también que la tasa de ocupación ronda ya el 60 por ciento en nuestra tierra.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, ha detallado que las cifras que refleja la última EPA son mejores que las del último trimestre de 2008, cuando la economía comenzó a caer con la crisis, por lo que se puede hablar "de un índice de recuperación que ya nos sitúa en niveles importantes a la hora de seguir avanzando en esta legislatura".

En este sentido, Mora ha recordado los compromisos del presidente Page para seguir creando más empleo y más crecimiento económico en los próximos años en la región y ha asegurado que se va hacer "de la mano de los agentes sociales, de los sindicatos, de los empresarios y del conjunto de la sociedad".

"Todo esto nos lleva, sin lugar a duda, a tener unas perspectivas importantes y boyantes de cara al crecimiento económico y a la ocupación a lo largo de la legislatura que ahora está comenzando", ha concluido el parlamentario socialista.

DIPUTACIÓN TOLEDO

Por otro lado, y sobre el último pacto alcanzado entre PP y Vox para gobernar la Diputación de Toledo, Mora, en primer lugar, ha agradecido al presidente saliente, Álvaro Gutiérrez, su gestión al frente de la institución provincial, que, en su opinión, ha sido "magnífica", porque "lo ha hecho francamente bien".

No obstante, ha lamentado que el acuerdo del PP con la ultraderecha le "arrebate" la Presidencia de la Diputación de Toledo con un nuevo pacto que "no se atiene a eso que tanto reclama el señor Feijóo de que gobierne la lista más votada, cosa que no ha hecho en ningún sitio".