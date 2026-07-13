PSOE C-LM defiende una financiación autonómica basada en la igualdad y sin privilegios entre CCAA

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha defendido este lunes una financiación autonómica basada en la igualdad y en que no haya privilegios entre comunidades autónomas. Un modelo de financiación "justo, que no establezca privilegios para nadie y que no sitúe a unos ciudadanos de primera y a otros de segunda", ha aseverado.

"No queremos que Castilla-La Mancha sea más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No se entendería que un ciudadano de Cuenca reciba para su educación menos dinero que un ciudadano de Tarragona", ha reivindicado en rueda de prensa desde la sede regional del partido.

Abengózar ha recordado que tanto el PSOE como el Gobierno regional han dejado clara esta postura "coherente" en "innumerables ocasiones", y ha lamentado que no se pueda decir lo mismo del resto de grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

De hecho, ha sostenido, "el PP tendría que aclararnos cuál es el modelo de financiación que defiende ahora mismo en estos instantes, puesto que hemos visto a Paco Núñez, en función de los dirigentes nacionales de su partido que le acompañen, defender una cosa o la contraria", en relación a si ha estado acompañado de Tellado, Ayuso o Moreno Bonilla, ha añadido.

Así, ha criticado, "le hemos visto defender el modelo de financiación por habitante, o como ahora, subirse al carro, defender una financiación autonómica justa que sirva para realmente poder cubrir los servicios públicos de calidad que se prestan en Castilla-La Mancha".

Abengózar ha insistido en que los socialistas siguen defendiendo que no haya privilegios para nadie, sino un modelo de financiación en el que "todos podamos sentarnos y decidir cuáles son las características, la idiosincrasia de nuestras regiones y, por tanto, las necesidades a cubrir con ese modelo de financiación".

DEFENSA DEL AGUA

Por otro lado, ha explicado que para el próximo jueves en el último pleno de este periodo de sesiones en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto un debate para volver a hablar de la defensa del agua para esta tierra.

Abengózar ha explicado que es "importantísimo" que cada grupo político deje clara su postura al respecto y ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el proceso de revisión de los planes hidrológicos de cuenca, ha presentado alegaciones en defensa del agua "justa y necesaria para nuestra región", que son respaldadas por el PSOE.

Y ha calificado de "imprescindible" que para poder hablar de que Castilla-La Mancha cuenta con una "voz única", el resto de partidos, PP y Vox, al frente de diputaciones y ayuntamientos de capitales de provincia, demuestren también si han presentado esas correspondientes alegaciones que respalden la postura que verbalmente dicen de defensa de los intereses de hídricos de Castilla-La Mancha.