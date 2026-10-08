PSOE C-LM dice que la huelga no busca apoyar a Gobierno ni va "contra la oposición" sino el acceso a la vivienda "digna"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. Foto de archivo. - PSOE - Archivo

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado este jueves que la huelga general convocada el 11 de noviembre "no es ni para apoyar al Gobierno ni contra la oposición", sino para "defender los derechos de los trabajadores y acceder a una vivienda digna a través de una bajada de precios y una subida de salarios".

De este modo ha reaccionado Gutiérrez preguntado, durante una entrevista en CMM Televisión que recoge Europa Press, por las manifestaciones de la líder del PSOE andaluz y coordinadora estratégica de la campaña de los socialistas, María Jesús Montero, que aseveraba este miércoles que el paro se convoca "contra la oposición".

"Los sindicatos, en su mandato constitucional, tienen la obligación de defender los derechos de la clase trabajadora. Todos deberíamos respetarlo en un sistema democrático. Por supuesto los partidos que estamos en el gobierno y también los partidos que están en la oposición", ha defendido el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos.

Tras reconocer que en España "hay problemas económicos y sociales agravados fundamentalmente por la falta de vivienda", ha asegurado que "todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos tienen que ser capaces de salir del ruido y solucionar los problemas de la gente".

"No es normal que decenas de miles de personas tengan que salir de Madrid o de Barcelona todos los años porque no son capaces de vivir donde ellos quieren por el precio de la vivienda".

"Todas las administraciones públicas tenemos que poner nuestro granito de arena porque hace falta mucha vivienda, porque hace falta dar seguridad a los propietarios e inquilinos para que el precio de los alquileres baje", ha reconocido el responsable del PSOE de Castilla-La Mancha.

De forma previa, en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha que también ha recogido Europa Press, Gutiérrez ha defendido que la "orientación" que están haciendo CCOO y UGT del paro "es la correcta".

"Es una huelga general contra los problemas de emancipación de la gente fundamentalmente joven, pero que también afecta a muchísimas familias con independencia de la edad que tengan, que ven cómo la carestía de la vivienda o la renovación de la hipoteca les come prácticamente cada vez más porcentaje de su salario", ha defendido el hasta ahora diputado toledano.

De ahí que haya abundado en que el paro es una "reivindicación justa" y que los sindicatos, "que representan ese sentir de la defensa del interés de la clase trabajadora, tienen todo el derecho de manifestarse".