PSOE C-LM emplaza al PP a "sentarse mañana mismo" para dejar gobernar a la lista más votada

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha replicado a la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, que ha asegurado este viernes que fue el PSOE el que rechazó dejar gobernar a la lista más votada, y ha emplazado a los 'populares' a sentarse "mañana mismo" para abordar esta cuestión.

Abengózar ha reaccionado de este modo preguntada por las manifestaciones de la secretaria de los 'populares' castellanomanchegos que, previamente, ha indicado que "fue el propio PSOE quien rechazó" la propuesta realizada por el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Si el Partido Popular quiere hablar de la lista más votada, nos sentamos mañana mismo. Pero, en cualquier caso, les pediría que no mientan cuando dicen que el PSOE nunca ha querido hablar de la lista más votada. No es cierto. Sin hipocresía, con responsabilidad", ha reclamado la diputada socialista, que ha precisado que siempre ha sido el PP, y no el PSOE, el que ha abogado por dejar gobernar a lista más votada.