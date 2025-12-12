El PSOE de C-LM pedirá en la reunión de Igualdad en Ferraz "explicaciones claras y la depuración de responsabilidades"

La secretaria regional de Igualdad del PSOE de Castilla-La Mancha, Sonsoles Rico. - PSOE

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de Igualdad del PSOE de Castilla-La Mancha, Sonsoles Rico, que ha dicho acudir a la reunión del Consejo Federal del ramo de este viernes con una posición de "preocupación, exigencia y firmeza", y ha avanzado que va a exigir "explicaciones claras y la depuración de responsabilidades por los fallos cometidos".

En un comunicado reenviado a los medios, Rico se ha pronunciado de este modo ante el encuentro que las responsables de Igualdad del partido van a tener de forma presencial en la calle Ferraz ante los distintos casos de acoso en las filas socialistas.

Dicha reunión, dice la responsable de Igualdad del PSOE de Castilla-La Mancha, se produce en "un contexto marcado por la gravedad de los casos de acoso y conductas machistas conocidos en las últimas semanas a manos de determinados dirigentes del PSOE, así como por las carencias evidenciadas en la gestión interna de algunas denuncias".

"La falta de diligencia, transparencia y protección en la tramitación de determinados expedientes --como el del caso Salazar, que permaneció paralizado durante meses-- ha provocado un daño político y ético que no puede ser relativizado ni asumido como un error menor", ha defendido.

De ahí que la secretaria regional de Igualdad asista a este Consejo con voluntad de escuchar las propuestas que se planteen, "pero dejando claro que no son aceptables medidas cosméticas ni respuestas tibias".

"No bastan gestos formales ni declaraciones genéricas de compromiso. Se exigirán explicaciones claras, la depuración de responsabilidades por los fallos cometidos y la adopción de medidas estructurales, eficaces y verificables que garanticen que ninguna denuncia vuelva a quedar sin tramitar, sin protección o sin acompañamiento.

A juicio de la responsable de Igualdad, el PSOE "debe ser un espacio seguro para las mujeres y un referente feminista también en su funcionamiento interno".

"La coherencia entre discurso y acción es una obligación política y ética ineludible", ha terminado demandando.