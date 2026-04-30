PSOE C-LM pide a Núñez que pida "perdón" por el 'caso Kitchen': "Cospedal estaba en la sala de máquinas dirigiendo"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al presidente regional del PP, Paco Núñez, que dé explicaciones y pida "perdón" tras la declaración de inspector jefe Manuel Morocho en el juicio del caso 'Kitchen'. "Con este relato, Cospedal no solo estaba en el ajo sino en la sala de máquinas dirigiendo".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha dicho que Núñez "no puede estar mudo" ante las declaraciones del principal investigador de la trama 'Gürtel'.

"Debería pronunciarse y no tendría sentido que no lo hiciera cuando se ha sabido que Cospedal estaba en el ajo: Hemos escuchado audios con Villarejo, cómo decía la señora Cospedal que había que conseguir esa libretita y hoy sabemos que tenía reuniones, no solamente de manera esporádica en alguna cafetería, sino en el propio Ministerio de Defensa".

A ello ha unido que Morocho ha desvelado en el juicio cómo Cospedal "recibía documentos importantes para que ella tuviera conocimiento de esto", por ello ha reiterado que "se hace más urgente que nunca que Núñez diga algo de quien es aún su presidenta de honor y fue su presidenta del PP de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015", ha reiterado.

"Creo que ha quedado claro que, en un día como hoy, los castellanosmanchegos y las castellanomanchegas nos sentimos avergonzados de las declaraciones que hemos escuchado de la persona que más sabe de este caso de corrupción", ha aseverado.

Por todo ello, ha vuelto a pedir al líder del PP en la región, "a quien idolatra o idolatraba a la presidenta de honor de su partido", que dé algún tipo de explicación, "porque hasta el momento la señora Cospedal, que aparece constantemente en estas investigaciones, sigue siendo la presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha", ha concluido.