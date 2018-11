PSOE C-LM pide a PP que deje de "enmierdarlo todo" al acusar a Junta de fraccionar contratos

Publicado 07/11/2018 12:24:27 CET

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al PP regional de "enmierdarlo absolutamente todo" y ha retado a los 'populares' a acudir a los juzgados, después de que el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Carlos Velázquez, haya mostrado sus "sospechas" de que la Junta esté fraccionando contratos "en estos momentos".

El diputado socialista Fernando Mora ha considerado este miércoles que las declaraciones de Velázquez pretenden crear "fake news". "No se puede decir que se tienen sospechas, aquí o hay realidades o no y, si hay, se va al juzgado y se denuncia", ha añadido.

Mora ha pedido a los 'populares' que "no enreden" y ha considerado que "no se puede dar vueltas a una cosa que no levanta ninguna sospecha". "Cuando el demonio no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo, que es lo que ha hecho Velázquez", ha insistido.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "aquí lo que se sospecha" es que la expresidenta del PP regional y exsecretaria general a nivel nacional del partido, María Dolores de Cospedal, "estuvo detrás de muchos asuntos raros que hubo en Castilla-La Mancha y haría bien en dar la cara".

En este sentido, ha opinado que la situación de Cospedal "tiene que pesar como una losa" sobre el PP de la Comunidad Autónoma ya que, ha dicho, su presidente regional, Francisco Núñez, "está desaparecido desde hace siete días".