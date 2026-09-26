PSOE C-LM reivindica su "coherencia y valentía" para defender los interes de la región en financiación y vivienda

El secretario general del PSOE de C-LM, Emiliano García-Page, junto al secretario de Organización, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La macnah y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reivindicado este sábado la "coherencia, la valentía y la honestidad" del PSOE de Emiliano García-Page en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en concreto, en materia de financiación y de vivienda, que son dos asuntos que aborda este sábado el Comité Regional del PSCM-PSOE, reunido en Toledo.

Maestre se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas durante una reunión que ha presidido el secretario general y presidente autonómico, Emiliano García-Page, y que ha contado con más de 300 asistentes, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Ha sostenido que el partido está centrado en "trabajar por la sociedad y por esta tierra" porque la prioridad, ha añadido, son "los ciudadanos de Castilla-La Mancha y los intereses de nuestra región" y, con ello, ha avanzado la aprobación en el Comité regional de dos resoluciones sobre asuntos que los socialistas consideran de suma importancia: el modelo de financiación autonómica que reclama Castilla-La Mancha y el acceso a la vivienda.

Así, en la línea de lo que el PSOE de Castilla-La Mancha viene reclamando desde hace mucho tiempo en materia de financiación, ha trasladado que la región necesita "una financiación progresiva, justa y solidaria, que se centre en aquellos que más lo necesitan" y ha expuesto que, sobre esa base, se ha desarrollado el debate en torno a esa resolución que para el PSOE "es muy importante, que no es nueva, pero sí es esencial".

"¿Les podemos decir que es una bandera? Pues sí, es la bandera de la justicia social de la que los socialistas nos sentimos tan orgullosos. Pedimos justicia social, igualdad para los castellanomanchegos y de ahí no nos vamos a bajar", ha aseverado.

En este sentido, Maestre ha criticado el planteamiento de financiación del Gobierno de España porque "Castilla-La Mancha pasaría de ser la cuarta comunidad autónoma peor financiada a ser la peor financiada de todas".

Y ha insistido en pedir "diálogo y respeto a las estructuras del partido que se han conformado en los congresos del PSOE", porque, como ha explicado, en el último de ellos, desde esta tierra se introdujo una enmienda que se oponía claramente a la idea de reparto planteada.

"Solo estamos pidiendo diálogo, coordinación, que se nos tenga en cuenta. Creo que es la mejor manera de frenar una propuesta de financiación que a todas luces es sumamente injusta e inaceptable para Castilla-La Mancha", ha manifestado.

VIVIENDA

Por otro lado, en relación a la resolución sobre vivienda, ha aseverado que valora "muy positivamente la gestión que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha", y ha subrayado que "somos una de las comunidades autónomas, por no decir la que más invierte en términos porcentuales en vivienda".

"Y lo hacemos enfocándonos en los jóvenes que son quienes más dificultades tienen en el acceso a la financiación", ha afirmado, y ha asegurado que los resultados en Castilla-La Mancha están siendo "francamente buenos", pero "aún queda mucho por hacer", por lo que ha pedido al Gobierno regional que siga "priorizando" en su día a día "garantizar de forma legislativa el derecho al acceso a la vivienda y, ante todo, "cristalizarlo en los presupuestos".

Una política que ha contrapuesto a la del PP regional, que, como ha recordado, "lleva toda la legislatura sin hablar absolutamente nada de cuál es su modelo para Castilla-La Mancha, de cómo va a hacer que suba la calidad de vida de los ciudadanos, cómo va a mejorar el acceso a la vivienda, cómo va a defender todos los intereses de la región o cómo va a traer más riqueza".

De hecho, ha sostenido, "nadie sabe" cuál es el modelo de un PP que "lo único que hace es pegarse a la rueda de lo que le dicen arriba, en Madrid", ha concluido.