PSOE C-LM reivindica la colaboración institucional en el Plan de Empleo y la confronta con la actitud del PP regional

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha reivindicado la aprobación del Plan de Empleo regional presentado este martes por el presidente autonómico Emiliano García-Page, en colaboración con las diputaciones provinciales, valorando que supone un "importante y necesario plan de apoyo al empleo".

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha celebrado asimismo "la valoración en positivo" de las instituciones provinciales, incluidas aquellas que cuentan con un Ejecutivo de un color político distinto al de la Junta. Un ejemplo, ha apuntado, de que "más allá del sectarismo, lo que se trata es de dar respuestas a los problemas de los ciudadanos".

Maestre ha incidido en que el Plan de Empleo cuenta con "64 millones de euros y más de 6.000 puestos de trabajo", poniendo especial énfasis en "aquellos que tengan mayores vulnerabilidades".

Además del trabajo de la Junta y de las diputaciones, la vicesecretaria general del PSOE regional ha elogiado que el Plan llega "de la mano de los representantes de los trabajadores y de las empresas, en la línea de lo que siempre defiende el presidente de Castilla Mancha, que es la concertación social".

Una colaboración institucional y entre distintas fuerzas políticas que Maestre ha confrontado con la actitud del Partido Popular de Castilla-La Mancha, al que ha acusado de "demagogia", recomendándole "abrazar lo que el Gobierno encabeza", en iniciativas como el Plan de Empleo, "aglutinando al resto de las fuerzas políticas".

"Enfrente tenemos al Partido Popular", ha declarado Maestre, acusando a la oposición de acudir a los hospitales a "enmarañar o para enredar o para mentir", ya que "la situación que hay con los profesionales sanitarios viene precisamente de los recortes del PP".

Maestre ha rechazado la reclamación del PP de apoyo a una enmienda, que ha calificado de "parches", señalando que el Ejecutivo se dispone a "negociar un buen acuerdo y que fruto de ese acuerdo se alumbrará una ley que les blindará los derechos frente a aquellos que algún día puedan pretender o quieran pretender usurpárselos".

"SE AVECINAN CURVAS MUY CERRADAS"

Por otra parte, Maestre ha aludido a la situación internacional, afirmando que "se avecinan curvas muy cerradas por esos caprichos de algunos tiranos", en referencia al presidente Donald Trump, incidiendo en que sus decisiones "van a producir una serie de consecuencias muy, muy nefastas para la economía".

"Lo malo de todo esto es que no es una cosa aislada que pase en Estados Unidos, sino que va a tener repercusiones a todos los niveles", ha advertido, en alusión a los efectos sobre la economía regional.

Frente a esta realidad internacional, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado que "hay dos opciones". "Seguir apoyando al tirano, como hacen algunos grupos, subrayo y señalo directamente a Vox", ha afirmado, o situarse enfrente "todos los días respondiendo".