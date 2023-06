PSOE no da a Guarinos los cien días de espera tras tomar el gobierno y hará ya una oposición "firme y constructiva"

GUADALAJARA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Guadalajara y candidato al Congreso de los Diputados, Alberto Rojo, percibe ya en el nuevo Gobierno municipal formado por el PP y Vox y liderado por Ana Guarinos "tintes" de "falta de transparencia, claridad y lealtad" y "política en minúsculas" en vez de pensar en la ciudadanía, y ha anunciado una oposición "firme, leal, constructiva e inflexible ante cualquier retroceso" desde ahora mismo, sin esperar a los 100 días de gobernabilidad.

Acompañado de la que ya es la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Simón, y de otros miembros del grupo, Rojo ha pedido a Guarinos que estos "guiños iniciales" de los que está dando muestras, recriminándole el hecho de que no aceptará que él le diese el bastón de mando el día de la investidura ni le felicitase el 28M por ser el PSOE la lisa ganadora, hechos que denotan "una Guarinos en estado puro".

Una vez más, Alberto Rojo ha vuelto a criticar al nuevo Gobierno municipal por el acuerdo de gobernabilidad pactado entre PP y Vox porque el decálogo que se presentó "es un insulto a la inteligencia".

También se ha mostrado muy sorprendido y crítico ante la decisión de que la primera recepción pública en el Ayuntamiento haya sido al presidente de su partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en vez de reunirse con el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, para hablar sobre los proyectos de la ciudad, lo que a juicio del exalcalde denota "falta de lealtad" institucional.

A juicio de Alberto Rojo, si lo que quiere Ana Guarinos es tener en el Ayuntamiento "una sede" para hacer "oposición" al Gobierno de Castilla-La Mancha, "va por mal camino".

Con esta comparecencia ante los medios, el Grupo Municipal Socialista ha querido dar el pistoletazo de salida a lo que será a partir de ahora su labor de oposición frente a un Gobierno fruto de un "pacto de perdedores".

Adelantándose a la críticas, Rojo ha apuntado que han dejado el ayuntamiento en una "excelente" situación económica, sin impagos y con un ahorro acumulado de 11,32 millones de euros, y esperan que el nuevo gobierno "no titubee" a la hora de tomar medidas para favorecer un buen entorno en la lucha contra el cambio climático.

Respecto a la inversión pública, ha afirmado que se han hecho 32 "grandes" proyectos que ahora la nueva alcaldesa solo tendrá que inaugurar porque "están en marcha"; entre ellos ha mencionados la rehabilitación integral calles y plazas en el casco; la construcción de más de 300 viviendas en alquiler a precios asequibles, la depuradora de Iriépal, el parque de bomberos, la casa del cuento o la rehabilización de los centros sociales del Alamín y la Amistad.

Alberto Rojo espera que desde el nuevo Gobierno sean transparentes porque "nosotros vamos a hacer una oposición responsable y a seguir hablando claro a la gente. No nos van a cambiar", ha subrayado, insistiendo en que van a estar vigilantes y "no habrá cien días para el nuevo gobierno porque la labor de oposición empieza aquí y ahora", ha abundado, tras incidir en que Guadalajara afronta un momento histórico sin precedentes y que no se puede perder "ni un minuto".

Y en esta línea, ha tendido la mano a Ana Guarinos para que en su pacto con Vox "no engulla las políticas de igualdad, diversidad y multiculturalidad". "Si no coge nuestra mano será la responsable de los retrocesos que tenga la ciudad", ha apostillado, exigiendo a la alcaldesa transparencia y lealtad con la ciudad y que abandone las posiciones "despóticas y sectarias".