PSOE ofrece al PP transar 6 de sus enmiendas a la Ley de Medidas Administrativas para introducir mejoras en vivienda

Archivo - El seretario de Organziación del PSCMPSOE, Sergio Gutiérrez - PSOE - Archivo

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ofrecerá al PP transar seis de sus 49 enmiendas 'vivas' al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocido como 'Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2026', para introducir mejoras en la adquisición de vivienda e incrementar las deducciones por arrendamiento de la vivienda habitual.

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en la red social X, explicaba que los socialistas presentarán varias transaccionales en el pleno de este jueves donde se debate esta ley --"que necesita que el PP no la vete"-- para que entre ya en vigor que la Junta facilite a los jóvenes el 20 por ciento del precio de la vivienda que no prestan los bancos.

"El PP_CLM es el partido de boicot a la tierra. Boicotearon el Estatuto por orden de Tellado, desean boicotear la negociación con los profesionales sanitarios y, el jueves, quieren impedir la entrada en vigor inmediata del mayor paquete de acceso a la vivienda nunca planteado", advertía el número dos del PSOE castellanomanchego.

"¿Las va a vetar Núñez?, ¿con qué argumento?", ha preguntado Gutiérrez al presidente del PP. El dirigente socialista, además, ha avisado a los 'populares' que "si vetan" las medidas planteadas por el PSOE este jueves, habrá que ir "al proceso ordinario", pero "harán perder meses de derechos dejando fuera a miles de jóvenes".

El texto de la Ley de Medidas Administrativas que se votará este jueves incluye otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda como adecuar la normativa de vivienda para facilitar la concesión de préstamos a tipo 0 en la parte no financiada por los bancos.

Esto se complementa con un paquete de medidas tributarias, como por ejemplo, reducir en un 40% el Impuesto de Transmisiones en la adquisición de la primera vivienda habitual (del 5 al 3%), reducir a la mitad en Actos Jurídicos Documentados (del 0,50 al 0,25%), e incrementar el valor de la vivienda en un 33% (pasando de los 180.000 euros a los 240.000) a efectos de estas deducciones.

También se aprueba una nueva deducción del 15% en el IRPF por las aportaciones a cuentas de entidades crédito destinadas a la adquisición de vivienda y se incrementa un 11% (450 a 500 euros) las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual.

La estimación que hacen los socialistas es que se podrían beneficiar de estas deducciones más de 12.000 personas por un montante económico de 8 millones de euros.