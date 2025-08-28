El PSOE pide a la Diputación de Toledo crear un fondo de emergencia para catástrofes naturales

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo va a solicitar al equipo de Gobierno del Partido Popular y Vox la creación de un fondo de emergencia para catástrofes naturales que permita a los ayuntamientos cuyas infraestructuras se vean dañadas afrontar con rapidez y eficacia los daños ocasionados por fenómenos como los incendios forestales.

Así lo ha avanzado la portavoz socialista en la Diputación, Tita García Élez, durante la visita a algunos de los municipios más afectados en la comarca de la Jara por los incendios forestales de este verano, como Navalmoralejo, donde el fuego calcinó los cuadros de los pozos de captación de agua, dejando a los vecinos con un único pozo operativo.

Según informa el partido, García Élez ha defendido la creación de un plan de emergencia abierto todo el año, con criterios claros, que permita a los pueblos más pequeños disponer de ayuda inmediata cuando la necesiten, subrayando que la Diputación "debe ser ese paraguas que proteja a los municipios ante situaciones sobrevenidas para las que no tienen músculo económico".

Del mismo modo, ha querido agradecer el trabajo realizado por los servicios de extinción de incendios de la Junta de Comunidades y del Consorcio Provincial, así como el esfuerzo de alcaldes, alcaldesas, vecinos y vecinas que "han estado siempre en primera línea para que los efectos negativos fueran los menores posibles".

SITUACIÓN CRÍTICA EN NAVALMORALEJO

García Élez también se ha referido al difícil momento que vive Navalmoralejo, con serias dificultades para acceder a agua potable, pues solo ha quedado operativo uno de los siete pozos de captación destinados a ello.

Además, ha proseguido, los cables de fibra óptica que atraviesan el municipio han quedado calcinados y los de telefonía están cercanos a romperse.

Por su parte, el alcalde de Navalmoralejo, Juan Carlos Cabello, ha pedido "rapidez" en todas las peticiones de ayuda que están dirigiendo tanto a la Diputación como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los daños que ha sufrido el municipio, sobre todo en infraestructuras importantes como son agua y telecomunicaciones".

La portavoz del PSOE ha asegurado que la Diputación de Toledo debe ayudar y anteponerse a estas situaciones porque "no solo se trata de actuar cuando ocurre la catástrofe, sino también de trabajar para que no vuelva a haber consecuencias tan devastadoras como las que hemos visto este verano".