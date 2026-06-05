PSOE pide a Núñez que "se centre" en la región y defienda el Estatuto y el agua ante sus líderes nacionales

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, en rueda de prensa.
El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, en rueda de prensa. - PSOE C-LM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 5 junio 2026 14:01
Seguir en

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, que "se centre" en esta tierra y defienda de una vez por todas el Estatuto de Autonomía y el agua ante sus líderes nacionales.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha mostrado su orgullo por la mejora de todos los indicadores en Castilla-La Mancha. Porque el Gobierno de Emiliano García-Page, ha reconocido, está ocupado en cumplir el programa con el que concurrió a las elecciones, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, ha enumerado avances tan importantes como la bajada del desempleo, el aumento de cotizantes a la Seguridad Social, el aumento de las inversiones extranjeras en Castilla-La Mancha y de la confianza empresarial, las medidas de apoyo a jóvenes en materia de vivienda, como el acuerdo con los bancos para avalar el 20 % de la hipoteca, la primera matrícula universitaria gratuita, el avance de la escolarización infantil gratuita o la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

Y en este punto, ha lamentado que Núñez, "ni quiere reconocer lo que se ha hecho, ni es capaz de tener un proyecto para Castilla-La Mancha", razón por la que habla de cuestiones ajenas a esta tierra.

Mora ha criticado que por intentar solucionar los problemas a Alberto Núñez Feijóo, desde Castilla-La Mancha, y para hacerse valer ante sus líderes nacionales, Núñez sea capaz de decir que él ha parado el Estatuto o que es capaz de mantener el trasvase Tajo-Segura, porque está claro que "cuando hay un líder en la oposición que no defiende los intereses de Castilla-La Mancha, el PP tiene un grave problema en esta región. Y ese grave problema se llama Paco Núñez", ha sostenido.

Ha señalado que debería tener más en la cabeza a la región, si de verdad quiere gobernar como dice, en lugar de estar diciéndole al PSOE lo que tiene que hacer en el Congreso de los Diputados, "lo que es absurdo y una más de sus boberías", le ha recriminado.

Así, ha subrayado que "no está en lo que tiene que estar. El Estatuto para Castilla-La Mancha, que es importante para dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante. ¿Por qué lo tiene parado? ¿Quién le ha dado las órdenes? ¿Qué dedo ha movido en favor del agua para Castilla-La Mancha? ¿En contra del trasvase? ¿Cuáles? Yo creo que no mueve ni un dedo", ha trasladado.

Y ha preguntado si los votantes tradicionales del PP pueden realmente confiar en un líder como Núñez, que ha demostrado que no es capaz ni de tener un proyecto para esta región.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado