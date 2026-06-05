PSOE pide a Núñez que "se centre" en la región y defienda el Estatuto y el agua ante sus líderes nacionales

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, que "se centre" en esta tierra y defienda de una vez por todas el Estatuto de Autonomía y el agua ante sus líderes nacionales.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha mostrado su orgullo por la mejora de todos los indicadores en Castilla-La Mancha. Porque el Gobierno de Emiliano García-Page, ha reconocido, está ocupado en cumplir el programa con el que concurrió a las elecciones, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, ha enumerado avances tan importantes como la bajada del desempleo, el aumento de cotizantes a la Seguridad Social, el aumento de las inversiones extranjeras en Castilla-La Mancha y de la confianza empresarial, las medidas de apoyo a jóvenes en materia de vivienda, como el acuerdo con los bancos para avalar el 20 % de la hipoteca, la primera matrícula universitaria gratuita, el avance de la escolarización infantil gratuita o la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

Y en este punto, ha lamentado que Núñez, "ni quiere reconocer lo que se ha hecho, ni es capaz de tener un proyecto para Castilla-La Mancha", razón por la que habla de cuestiones ajenas a esta tierra.

Mora ha criticado que por intentar solucionar los problemas a Alberto Núñez Feijóo, desde Castilla-La Mancha, y para hacerse valer ante sus líderes nacionales, Núñez sea capaz de decir que él ha parado el Estatuto o que es capaz de mantener el trasvase Tajo-Segura, porque está claro que "cuando hay un líder en la oposición que no defiende los intereses de Castilla-La Mancha, el PP tiene un grave problema en esta región. Y ese grave problema se llama Paco Núñez", ha sostenido.

Ha señalado que debería tener más en la cabeza a la región, si de verdad quiere gobernar como dice, en lugar de estar diciéndole al PSOE lo que tiene que hacer en el Congreso de los Diputados, "lo que es absurdo y una más de sus boberías", le ha recriminado.

Así, ha subrayado que "no está en lo que tiene que estar. El Estatuto para Castilla-La Mancha, que es importante para dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante. ¿Por qué lo tiene parado? ¿Quién le ha dado las órdenes? ¿Qué dedo ha movido en favor del agua para Castilla-La Mancha? ¿En contra del trasvase? ¿Cuáles? Yo creo que no mueve ni un dedo", ha trasladado.

Y ha preguntado si los votantes tradicionales del PP pueden realmente confiar en un líder como Núñez, que ha demostrado que no es capaz ni de tener un proyecto para esta región.