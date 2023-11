El PSOE de Pioz (Guadalajara) llega a un acuerdo con dos ex ediles de Vox para apuntalar su Gobierno en minoría

GUADALAJARA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento alcarreño de Pioz, que gobierna en minoría en el municipio con cuatro concejales, ha llegado a un acuerdo con dos ex ediles de Vox que ahora forman parte del grupo no adscritos, para incorporarse al equipo de Gobierno municipal, una decisión que según el alcalde, Manuel López, se realiza para dar estabilidad al Consistorio, y que se hará oficial con la firma de un decreto de Alcaldía.

En la actualidad, el alcalde de Pioz gobierna en la localidad con cuatro concejales, que si bien, junto con los dos ediles no adscritos que antes pertenecían a Vox suman seis concejales, para sacar adelante determinadas cuestiones con mayoría absoluta aún requieren del apoyo de uno más, o bien contar con la abstención de algún concejal de los tres de Unidas Podemos o del PP o del único que queda en la formación que a nivel nacional lidera Santiago Abascal.

En todo caso, si bien el acuerdo ha sido ya dado a conocer por el actual alcalde a través de las redes sociales y él mismo ha confirmado que tan solo está pendiente de la firma del decreto de Alcaldía que comunica a los grupos como queda la distribución de concejalías y de llevar posteriormente a pleno, fuentes de la Corporación municipal han asegurado que el decreto está firmado desde ayer.

Así, a través de la redes el alcalde ha apuntado que esta decisión se ha adoptado una vez consultados los órganos internos del grupo municipal, tras realizar una "una profunda reflexión" y que se toma "con mucho sentido de la responsabilidad y con la mente puesta en los vecinos y vecinas de Pioz".

Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar y desde el Partido Popular consideran "indecente e inmoral" el transfuguismo que ha urdido el PSOE en Pioz para "comprar" a los dos ex concejales de Vox y que estos pasen a formar parte del gobierno municipal otorgándoles delegaciones.

El secretario general del PP de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha afirmado en un comunicado de prensa que "al PSOE le vale todo con tal de gobernar, como se ha demostrado en Pioz", y ha pedido explicaciones a su secretario provincial, Pablo Bellido, y al regional, Emiliano García-Page, para que digan "a cambio de qué se ha llegado a este acuerdo" ellos que "tanto hablan de transfuguismo en estos días".

Lo cierto es que para tomar cualquier decisión se requiere tener el apoyo de siete ediles o al menos la abstención de alguno de los concejales de la oposición de la actual Corporación, de ahí que gobernar en esta localidad alcarreña seguirá siendo complejo.

Por lo que respecta a los concejales no adscritos, lo mismo Carlos Torre que Antonio Delgado, dejan bien claro en un comunicado que no renuncian a su ideario, pero que después de un "profunda análisis y reflexión" creen que es fundamental anteponer los intereses de su pueblo por delante de cualquier consideración partidista.

Apuntan que eso es lo que les ha llevado a renunciar a su afiliación a Vox. "Aunque no pertenecemos ya a su grupo, seguimos teniendo las ideas bien claras", señalan en el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, desde Unidas Podemos, formación que gobernaba anteriormente en este Consistorio, el que fuera alcalde en la pasada legislatura, Juan Antonio Pendás, no entiende lo que ha pasado, aludiendo a que en su día habían llegado casi a una propuesta de pacto pero que hubo una llamada del PSOE provincial a su Grupo Socialista para que "no lo aceptaban".

Según Pendás, las negociaciones del PSOE para conseguir el actual acuerdo con estos ediles no adscritos han sido dos concejales de Vox que han pasado posteriormente al grupo de no adscritos, considerando que ahora ellos "de ninguna manera" pactarían ya con el PSOE porque "no todo vale en política".

Desde Unidas Podemos insisten en que ellos siempre han dicho que con diálogo se pueden llegar a cuerdos "razonables", pero "se ha preferido aplicar rodillo", concluye Pendás.