PSOE y Podemos rechazan en Junta de Portavoces colar de urgencia un debate sobre agua en el pleno de este jueves

Publicado 21/03/2019 11:36:41 CET

Núñez culpa del "bloqueo" a Page y PSOE le replica que "si tanta prisa tiene en hablar de agua, que rompa ya con el Memorándum"

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla-La Mancha no ha admitido la propuesta del Partido Popular de modificar el orden del día e incluir un debate sobre agua, discusión que el PSOE sí llevará a pleno el próximo jueves y que los 'populares' querían adelantar a la sesión de hoy.

Según han informado desde el Parlamento regional, PSOE y Podemos han rechazado modificar el orden del día considerando que no se trata de un asunto de carácter urgente, con lo cual puede debatirse en el próximo pleno. Al no haber consenso, la petición del PP no llega a la Mesa de las Cortes para su valoración.

El PSOE ya anunció su intención de debatir al respecto esta misma semana tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba parte del Plan Hidrológico del Tajo.

Este mismo martes, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, anunciaba que su partido propondría adelantar este debate a este jueves, sugerencia que finalmente ha decaído.

CRÍTICAS DEL PP

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha lamentado que el PSOE y el Gobierno regional "no hayan querido que en sede parlamentaria hablar de agua", pese a la "urgencia" que tenían para afrontar el debate

"Tantos días hablando de urgencia, con un viaje a Bruselas pagado por todos, y cuando hay que hablar en sede parlamentaria, donde se habla de lo que afectan a los castellano-manchegos, el Gobierno de Page y de Podemos ha decidido que no debatamos sobre agua", ha dicho.

Tras asegurar que el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez ha sido "el más trasvasista de la historia", ha erigido al PP como "único partido que quiere solucionar" el tema del agua, mientras que los socialistas "quieren seguir mercadeando".

"Nosotros queremos blindar los intereses hídricos y poder llegar a un pacto nacional por el agua. Lo llevamos diciendo desde el minuto uno", ha reivindicado el líder 'popular'.

En este punto, se ha preguntado "por qué García-Page no quiere hablar de esto", tras lo que ha recordado que fue el Partido Popular "ha sido el único partido que aumentó" las reservas mínimas en la cabecera del Tajo. "Desde que Page es presidente, no ha venido un vaso más de agua. Se habla de elevar a 800 hectómetros. Estamos de acuerdo, pero habrá que sentarse a hablar", ha insistido.

EL PSOE RESPONDE

De su lado, el diputado regional del PSOE Rafael Esteban, ha salido al paso para explicar el motivo por el cual no se ha traído el debate.

Ha empezado su intervención recordando que en 2013 fue Cospedal quien "impuso el Memorándum del Tajo" mientras Paco Núñez "aplaudía a manos llenas" ese acuerdo que "iba en contra de los intereses de los caudales ecológicos", un "acuerdo de la traición" a cuatro bandas junto a los gobiernos de Rajoy y del PP en Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

"Y ahora quieren con puertas traseras y con marrullería intentar traer a las Cortes de Castilla-La Mancha un debate general para el día de hoy, saltándose todos los procedimientos reglamentarios, para decir que quieren hablar de agua. Que no se preocupen, hablaremos de agua", ha enfatizado, recordando que en el próximo pleno se hablará de agua.

Por tanto, ha pedido a Núñez que "si tanta prisa tiene para debatir" la tiene también para decir "que rompe con el Memorándum del Tajo" para consensuar una propuesta. "Se va a tener que manifestar, y ver si rompe con aquella traición".