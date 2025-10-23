PSOE pregunta a Gregorio si no hay soterramiento en la estación del AVE en Talavera tras reunirse con el Ministerio

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Talavera de la Reina ha preguntado si el avance del que habla el alcalde, José Julián Gregorio, respecto a la llegada de la Alta Velocidad a Talavera "es que no hay soterramiento".

Así, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha demandado "saber cuáles son los avances" tras la reunión entre el primer edil de la ciudad y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

En la información conocida por la nota de prensa del Ayuntamiento estos avances "brillan por su ausencia", ha afirmado Hidalgo, que ha preguntado qué ha propuesto el Ministerio y qué ha aceptado el Gobierno local.

"Lo que vemos de esta reunión es mucho ocultismo y pocas certezas" ha afirmado Hidalgo, "porque es una reunión que se ha hecho a escondidas y de tapadillo", sin informar de la misma, "dejando al margen a la ciudadanía y a los colectivos que han manifestado su interés en colaborar y ayudar, como los colegios de Arquitectos, Aparejadores y asociaciones de la ciudad".

"Lo que vemos es que PP y Vox sí han estado presentes y son ellos quienes han dado el visto bueno. El PSOE y la ciudadanía pedimos explicaciones", ha continuado Hidalgo, que ha vuelto a solicitar "saber cuáles son los cambios pactados y a qué consenso han llegado porque éste ha sido dando la espalda a Talavera".

"Hacemos una pregunta fácil al alcalde", ha señalado el portavoz socialista, "¿han descartado PP y Vox el soterramiento al hablar en su nota de prensa hablan de permeabilidad?".

En este sentido los socialistas preguntan por qué el alcalde afirma estar contento cuando él mismo dijo hace un año en un foro que organizó en la ciudad que "Talavera no va a dejar de luchar para que el soterramiento en la ciudad sea posible".

Desde el Grupo Socialista preguntan al alcalde qué ha cambiado desde ese momento y cuál ha sido la lucha, "porque vemos que se ha resumido en plegarse y no reivindicar", ha lamentado Hidalgo.