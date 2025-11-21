PSOE presenta 4 enmiendas a las cuentas de la Diputación de Toledo para "reforzar" la seguridad y la protección social

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha registrado cuatro enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos para 2026 con el objetivo de corregir "carencias" en áreas estratégicas como la seguridad, la respuesta ante emergencias, el bienestar social y el patrimonio cultural. Las propuestas se dirigen tanto al presupuesto general de la institución provincial como al del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS).

La portavoz socialista, Tita García Élez, ha señalado que "el PSOE ejerce una oposición útil, rigurosa y orientada a resultados", y ha recordado que el documento presentado por PP y Vox para 2026 incorpora iniciativas que el Grupo Socialista ya defendió en ejercicios anteriores, como el impulso a los servicios de agentes de igualdad, el incremento de los planes provinciales o el refuerzo de las brigadas de carreteras que trabajan en lo más básico y fundamental de los municipios: asfaltado de calles, correcta señalización de pasos de peatones o poda de árboles.

Por esto, el Grupo Socialista valora "positivamente que el Gobierno provincial haya asumido estas medidas. Cuando se escucha al Grupo Socialista, se avanza en beneficio de los ayuntamientos y de la ciudadanía".

La primera enmienda, dirigida al presupuesto del CPEIS, plantea una inversión de 1,6 millones de euros que permita la incorporación del denominado tercer bombero o equipo de rescate. Esta dotación es esencial para garantizar la seguridad de los efectivos durante las intervenciones, especialmente en época estival, y responde a una reivindicación de los profesionales del servicio.

Asimismo, se propone que la diputación provincial aumente su aportación al Consorcio, que pasaría de 15.400.000 euros a 17.000.000 euros, asegurando la suficiencia financiera del organismo y la cobertura íntegra de los gastos derivados del refuerzo de personal, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

FONDO DE EMERGENCIA ANTE CATÁSTROFES

Por otro lado, en materia de cooperación municipal, el PSOE continúa insistiendo en la creación de un fondo de emergencia de 3 millones de euros destinado a financiar inversiones y ayudas en zonas gravemente afectadas por catástrofes naturales o contingencias de protección civil. La propuesta se ampara en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y refuerza el principio de solidaridad territorial, facilitando que municipios con menor capacidad financiera puedan afrontar daños, restablecer servicios y atender a la población afectada.

Esta dotación, según los socialistas, permitiría sufragar actuaciones de recuperación, reconstrucción de infraestructuras básicas, reparación de equipamientos públicos y apoyo directo a familias y sectores económicos perjudicados. El crédito constituye una dotación mínima para crear un mecanismo estable de subvenciones que garantice agilidad administrativa y capacidad de respuesta inmediata, con la posibilidad de ampliación mediante posteriores modificaciones presupuestarias.

En el área de promoción cultural, educativa y arqueológica, el Grupo Socialista propone aumentar en 550.000 euros la aportación provincial al convenio con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la rehabilitación del patrimonio histórico, entendiendo que la ciudad presenta elementos patrimoniales de gran valor en situación crítica --muralla apuntalada, Torre Albarrana cortada y acordonada--, cuyo deterioro afecta directamente a su desarrollo turístico, uno de los principales motores de crecimiento local.

Esta enmienda busca equiparar el apoyo provincial al que reciben otros municipios de características similares, garantizando un impulso decidido a la conservación y recuperación del patrimonio talaverano.

SERVICIO DE ATENCIÓN NUTRICIONAL

En el apartado de Bienestar Social, Familia y Juventud, el Grupo Socialista propone crear una partida de 2.425.000 euros para atribuir a la Diputación Provincial la condición de garante del Servicio de Comidas a Domicilio. La enmienda establece que la institución asuma la tramitación y resolución de los procedimientos de contratación, la supervisión y control de las empresas adjudicatarias, la verificación de la calidad del servicio y el ejercicio del régimen sancionador ante eventuales incumplimientos.

De igual forma, plantean que la Diputación ejerza las funciones de control económico y de optimización de los recursos, garantizando la homogeneidad y excelencia del servicio en todo el territorio provincial. El Grupo Socialista advierte de que el modelo planteado por el Gobierno de PP y Vox traslada a los ayuntamientos la carga burocrática y operativa del servicio --la búsqueda de empresa, la elaboración del contrato o la tramitación de la subvención--, pese a que muchos municipios carecen de personal técnico suficiente.

Por ello, el PSOE subraya que la Diputación debe "velar y cuidar" a los ayuntamientos, prestándoles apoyo real y evitando imponerles cargas administrativas que no pueden asumir. La institución provincial, recuerdan, "está para facilitar la gestión local, no para dificultarla".