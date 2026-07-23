PSOE propone modificar el POM de Talavera y la suspensión cautelar de licencias para paralizar plantas de biometano

Tita García propone la solución para paralizar la instalación de plantas de biometano de Talavera - PSOE

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha propuesto la solución para paralizar la instalación de plantas de biometano en Talavera de la Reina. Una propuesta jurídica y urbanística "real, viable y que ya se ha realizado en numerosos ayuntamientos" que permitiría cerrar la puerta a este tipo de instalaciones en la ciudad.

Así, ha indicado que esta solución pasa por iniciar la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM), incorporando expresamente la prohibición de este tipo de industrias además de acordar la suspensión temporal del otorgamiento de licencias urbanísticas integradas de nuevas plantas y actividad para la implantación de este tipo de industrias mientras se tramita dicha modificación. Una medida que, según ha explicado, evitaría que el proyecto continúe avanzando durante el proceso administrativo.

"La solución existe, es legal y está encima de la mesa, lo que hace falta ahora es voluntad política", ha señalado Tita García, recordando que se trata de un camino que ya han seguido numerosos municipios de toda España, incluidos varios gobernados por el Partido Popular como Albacete o Écija.

Se trata de una propuesta que "trasciende el ámbito político" y por ello Tita García ha tendido la mano al Gobierno municipal para trabajar conjuntamente en la tramitación de la modificación urbanística. "No pedimos que me apoyen a mi o a mi partido, pedimos que apoyen a Talavera, a sus vecinos y a la comarca", ha subrayado, mostrando además la disposición del Grupo Socialista a incorporar las aportaciones de asociaciones y colectivos, vecinos y empresarios afectados con quienes se reunirán durante la mañana. "No podemos contar con la comarca solo para lo bueno y dejarlos abandonados cuando hay algo malo, porque lo que no queremos para Talavera tampoco lo queremos para la comarca" ha destacado, señalando que ya ha mantenido contactos con los alcaldes de Gamonal, Talavera la Nueva y Cazalegas.

Igualmente, Tita García ha afirmado que el Grupo Socialista rechaza la instalación de estas plantas porque "son incompatibles con el modelo de ciudad que defendemos" ya que "nuestro proyecto por Talavera pasa por la tecnología si, pero la de la innovación, la ciberseguridad y la atracción de empresas de alto valor añadido, no por convertir la ciudad en el vertedero de nadie". En este sentido, también ha insistido en que este tipo de industrias pueden condicionar el desarrollo económico, industrial y urbanístico de Talavera.

Asimismo, ha desmontado la estrategia del Gobierno local de intentar responsabilizar al anterior gobierno socialista de este proyecto, recordando que el expediente de la planta que afecta a la entrada de Talavera cambió su ubicación de Montearagón a Talavera el 28 de octubre de 2024, ya con el actual Gobierno de PP y Vox al frente del Ayuntamiento. "Ni es nuestra idea, ni es un proyecto nuestro, ni se inició con nosotros porque no está en nuestro ADN ni en el modelo de ciudad que queremos para Talavera".

Tita García también ha recordado que el urbanismo y el planeamiento son competencias exclusivamente municipales y que es el Ayuntamiento quien tiene la capacidad para decidir qué actividades pueden implantarse dentro de su término municipal y cuáles no, por lo que "la pelota ahora está en el tejado del Gobierno local", ha insistido.

Por todo ello, ha pedido al alcalde que convoque un Pleno extraordinario y urgente --algo que solo él puede hacer--, para aprobar esta iniciativa sin esperar al Pleno ordinario de septiembre y ha advertido que, si no dan ese paso, será el Grupo Socialista quien solicite la convocatoria de un Pleno extraordinario. "Aquí ya no cabe buscar si la culpa es de unos u otros, lo único que importa es quién levanta la mano en el Pleno para proteger Talavera" ha afirmado. "La solución ya está sobre la mesa, ahora solo falta que el Gobierno local la apoye y la aplique", ha finalizado.