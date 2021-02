PSOE quiere retratar en Cortes C-LM que "nadie va a tener privilegios" en vacunación, "tampoco los políticos"

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha va a presentar una iniciativa en las Cortes regionales "a efectos de decir alto y claro que nadie va a tener privilegios a la hora de vacunarse y tampoco los políticos, que se vacunarán cuando les corresponda".

Ha sido el presidente de los parlamentarios socialistas, Fernando Mora, quien en rueda de prensa ha avanzado el registro, por parte de su grupo, de esta iniciativa parlamentaria, con la que pretenden, sobre todo, "dar una oportunidad" al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "para que rectifique", después de mostrarse a favor de la vacunación de determinados políticos.

"No entendemos nada. Sabemos que es un hombre contradictorio, que nunca se orienta bien, que anda perdido, pero le vamos a hacer un favor y le vamos a pedir que rectifique y que diga que los políticos tienen que vacunarse cuando les corresponda por edad o por las patologías y problemas que presentan, pero no antes por el hecho de ser político. Esperemos se pronuncie hoy, y si no que lo haga en el pleno de las Cortes. Será bueno para él y para todos", ha dicho.

Y es que, a juicio de Mora, esta actitud de Núñez "no se corresponde con lo que la mayor parte de los ciudadanos piensa". "Sería bueno que rectifique y que lo haga ya, y por eso le vamos a dar una oportunidad en las Cortes", ha insistido Mora, que ha pedido dejar ya "las patochadas".

"Núñez, aparte de ocurrencias, sigue sin aportar nada a lo largo de los once meses de pandemia. Cuando la situación sanitaria y la situación general es grave, no se puede venir con ocurrencias. Es un despropósito", ha concluido añadiendo.