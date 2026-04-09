PSOE remarca compromiso Junta para aprobar aumento "notable" en el salario de trabajadores de Servicios Sociales

Plataforma Trabajadores Servicios Sociales - CCOO

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha remarcado el compromiso del Gobierno regional para aprobar un "incremento notable" en 2026 en los salarios de los trabajadores de Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

Ha sido en el pleno de este jueves en las Cortes donde el diputado socialista Pablo Camacho ha remarcado este compromiso del Gobierno regional.

Este mismo jueves la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial real y efectiva de todos los profesionales de este ámbito.

A este respecto, Camacho ha destacado "el diálogo permanente" con la plataforma, "con avances ya en marcha". Concretamente, ha mencionado que su salario se subió un 3% en 2024, volvió a subir un 3,5% en 2025 y la Consejería de Bienestar Social tiene disposición para volver a aprobar otro "incremento notable" para el año 2026.

"Las reivindicaciones que plantea la plataforma son más exigentes, pero no se puede negar en ningún caso la voluntad y la disposición del Gobierno regional para sentarse a la mesa a negociar", ha remarcado.

En este punto, ha empatizado la demandas que plantea la plataforma y que ha calificado como "fundamentadas", una situación que vienen experimentando "a lo largo del tiempo, incluso cuando gobernaba el PP".

Así, ha indicado que su partido defiende el principio de autonomía de las corporaciones locales con respecto a estos trabajadores, con quien "cada ayuntamiento dispone sus propios convenios colectivos". "Por tanto, estamos obligados a respetar el principio", ha enfatizado Camacho.

VOX ACUSA A JUNTA DE DESIGUALDAD

El diputado de Vox Francisco Cobo ha denunciado que la Junta perpetúa "una desigualdad" para estos trabajadores, denunciando "la inacción intencionada de este Ejecutivo", que sube retribuciones a unos, pero "no se arregla la arquitectura salarial que está trabando este sistema".

"Vox quiere mostrar el apoyo a los trabajadores de atención primaria sin ningún tipo de fisura y exigimos al Ejecutivo que implemente las medidas necesarias", ha exigido.

A su juicio, la Consejería de Bienestar Social puede llegar a acuerdos en relación a los convenios que se mantienen ayuntamientos y diputaciones, abogando por "transferencias de capital", una operación presupuestaria que realiza de forma habitual.

PP RECLAMAN EQUIPARACIÓN EFECTIVA

El 'popular' José Antonio Martín-Buro ha calificado de "demoledor" que estos profesionales "cobran hasta un 40% menos que otros profesionales de la Junta", que realizan las mismas funciones con la misma cualificación. "Hablamos de nóminas, de familias, hablamos de personas que con décadas de experiencia apenas llegan a cobrar los 1.500 euros mensuales".

El PP, "de manera clara, serena y constructiva", ha exigido "una equiparación salarial real y efectiva" entre estos trabajadores, sin que esta se "limite a una corrección puntual, sino que se garantice en el tiempo", con "independencia de la administración de la que dependan".

Apremian a que "sea la Junta de Comunidades quien asuma la financiación necesaria para hacerlo posible", con revisiones "por encima del IPC", al tiempo que exigen "el reconocimiento profesional de los trabajadores adscritos a los convenios supramunicipales y planes concertados".

Tras el debate, la única propuesta que ha salido adelante ha sido la del PSOE, que defendía "fortalecer los canales de comunicación entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes de los profesionales para continuar apoyando medidas que mejoren la gestión de los servicios, los convenios con los ayuntamientos y las condiciones laborales de las plantillas de atención primaria".