PSOE reprocha a los senadores del PP de C-LM su voto contra la quita de deuda y los acusa de "perjudicar" a la región

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha reprochado este miércoles a los senadores del PP elegidos por las circunscripciones de la región su voto en contra de la quita de la deuda que "perjudica a la región" por ser una de las comunidades autónomas que más se benefician de ello.

"En el PP han votado en contra de que esta región pueda invertir más dinero en políticas sociales. Se sitúan en contra, dando la espalda a esta región", ha criticado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE y ha cuestionado en este punto si no son "traidores" los senadores del PP por votar en contra de Castilla-La Mancha, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Abengózar ha trasladado que los senadores del PP de esta región "podrán disfrazarlo de lo que quieran" pero la realidad es que han votado "una vez más" en contra de los intereses de Castilla-La Mancha "porque esta tierra es una de las más beneficiadas con la quita de la deuda, al condonársele 5.000 millones de euros".

Y ha preguntado qué hará este jueves el PP regional en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se hablará también de financiación autonómica y se debatirá el techo de gasto para los presupuestos de 2026, porque eso "también es más inversión para políticas sociales", ha aseverado.

"Veremos qué hacen los 'populares' cuando hablamos de cambiar el modelo de financiación autonómica. A día de hoy o hasta la fecha, hemos visto que han dicho lo mismo y lo contrario", ha lamentado.

En este punto, ha recordado que "llevan con el relato de que se invierta más en gasto social" durante todo este nuevo curso político y, sin embargo, cuando está en la mano del PP que se pueda invertir más en sanidad, en educación o en bienestar social, votan en contra de que ese dinero venga a Castilla-La Mancha. "Que no engañen a nadie", ha añadido.

Abengózar ha recordado que la deuda que se trata de condonar es un "lastre que nos dejó Cospedal la única vez que el PP gobernó esta región a base de recortes y nada de inversión" y ha insistido en que ahora "que teníamos la oportunidad de podernos quitar esa mochila que nos dejó duplicando la deuda, el PP ha decidido hacer lo que siempre ha hecho: castigar a Castilla-La Mancha".

Porque cuando gobiernan "la castigan a base de recortes y de asfixia económica y cuando están en la oposición, siguiendo las instrucciones de Génova, siguiendo las instrucciones de su jefe Feijóo, han decidido dar la espalda a Castilla-La Mancha, una vez más", ha concluido.