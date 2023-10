PSOE reta a Núñez a ir a Génova a plantear lo que se ha atrevido a decir Esperanza Aguirre y le pide que defienda C-LM

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha pedido este martes al presidente regional del PP, Paco Núñez, que vaya a la sede de su partido, en la calle Génova de Madrid, a plantear lo que se ha atrevido a decir la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respecto al pedir a los 'populares' que se abstengan para que Pedro Sánchez no gobierne con los independenistas.

Así ha respondido García Élez a Núñez, quien ha pedido hoy mismo al presidente regional y secretario general de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, que solicite la convocatoria del Comité Federal del PSOE para que pueda explicar a sus compañeros de partido "lo que piensa de la amnistía" y que también solicite la aprobación de una resolución en el seno de este órgano socialista para que la posición del PSOE "quede marcada" en este asunto.

"El señor Paco Núñez lo que tiene que hacer es defender Castilla-La Mancha y por desgracia estamos viendo que día tras día se supera en lo contrario, en justamente hablar de lo que no interesa en la región", ha lamentado.

Por contra, ha indicado el presidente regional está "centrado" y pone "siempre" los intereses de Castilla-La Mancha por encima "de todo". Además, ha añadido que García-Page ha sido "siempre claro" respecto a la amnistía y no se esconce en sus declaraciones.

En otro orden de cosas, García Élez ha indicado que "el incumplimiento de la ley" por parte del alcalde de Pantoja (Toledo), Julián Torrejón, "no se puede minimizar" ni ser considerado como una "anécdota", como ha manifestado el presidente regional del PP.

"Cuando un dirigente político se salta la normativa y en este caso dos leyes, por un lado el reglamento de armas y por otro lado la Ley regional de Espectáculos públicos de Castilla-La Mancha, no solo tiene que estar la sanción pertinente sino que también los órganos internos del partido".

En este sentido, ha lamentado que Paco Núñez haya tenido una "gran oportunidad" de no minimizar la situación y que no la haya aprovechado. "Siempre que hay un problema en el PP son casos aislados, son anécdotas y no pasa nada", ha concluido.