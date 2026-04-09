PSOE Talavera condena los actos vandálicos contra la sede del PCE e IU en la ciudad

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 9 abril 2026 13:45
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TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Talavera ha condenado los actos vandálicos llevados a cabo en la madrugada de este jueves contra la sede del PCE e IU en la ciudad, que ha amanecido con cristales rotos y daños en el interior.

Desde el PSOE han destacado su condena a cualquier acto vandálico que se lleve a cabo, puesto que la democracia se defiende a través de la defensa de las ideas y del debate, pero nunca desde la confrontación y mucho menos con actos violentos como los ocurridos durante esta madrugada.

"Este no es el camino", han asegurado desde el PSOE en nota de prensa.

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