PSOE Talavera condena los actos vandálicos contra la sede del PCE e IU en la ciudad

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Talavera ha condenado los actos vandálicos llevados a cabo en la madrugada de este jueves contra la sede del PCE e IU en la ciudad, que ha amanecido con cristales rotos y daños en el interior.

Desde el PSOE han destacado su condena a cualquier acto vandálico que se lleve a cabo, puesto que la democracia se defiende a través de la defensa de las ideas y del debate, pero nunca desde la confrontación y mucho menos con actos violentos como los ocurridos durante esta madrugada.

"Este no es el camino", han asegurado desde el PSOE en nota de prensa.