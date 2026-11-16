El PSOE teme que el Geoparque Volcanes de Calatrava pierda el sello de la Unesco por el "abandono" de la Diputación

El PSOE teme que el Geoparque Volcanes de Calatrava pierda el sello de la Unesco. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes socialistas de 23 de los 40 municipios que integran el Geoparque Volcanes de Calatrava han denunciado este lunes el "abandono" que, a su juicio, sufre este proyecto por parte de la Diputación de Ciudad Real y han advertido del riesgo de perder el reconocimiento internacional de la Unesco si no se adoptan medidas antes de la próxima evaluación.

Así lo ha trasladado el alcalde de Pozuelo de Calatrava, David Triguero, durante una rueda de prensa en la sede provincial del PSOE, acompañado por otros regidores socialistas.

Triguero ha asegurado que, desde la llegada del actual Gobierno provincial en julio de 2023, "no ha existido ninguna reunión" con los 40 ayuntamientos que conforman el Geoparque, pese a tratarse de un proyecto que requiere coordinación institucional y participación territorial.

De hecho, ha explicado que la Diputación ha convocado para este martes, 17 de noviembre, la primera reunión telemática con los municipios de toda la legislatura, una circunstancia que ha calificado de "auténtico despropósito".

El alcalde ha recordado que el reconocimiento de la Unesco, obtenido en marzo de 2024, fue fruto del trabajo impulsado durante años por la anterior Diputación, presidida por José Manuel Caballero, y acompañado de inversiones por valor de 5,5 millones de euros para desarrollar infraestructuras, señalización y actividades turísticas.

DIMISIONES Y FALTA DE RESPONSABLES TÉCNICOS

Otro de los principales reproches se refiere a la estructura técnica del Geoparque, que, según Triguero, "literalmente se ha desmantelado", hasta el punto de que actualmente no permanece ninguno de los profesionales que trabajaron en la elaboración de la candidatura que consiguió el reconocimiento internacional de la Unesco.

En este sentido, ha denunciado la salida del gerente que lideró técnicamente aquel proceso y su posterior sustitución por un responsable de perfil político, concretamente el alcalde de Brazatortas, del Partido Popular, pese a que, según ha defendido, la gerencia siempre había sido un puesto de carácter técnico y no político.

Además, ha señalado que este segundo responsable también abandonó posteriormente el cargo, sin que los ayuntamientos tengan constancia de que se haya designado un sustituto.

A estas salidas se suman la dimisión del director científico que avaló la candidatura ante la Unesco y la renuncia de un coordinador técnico, que, según Triguero, terminó marchándose después de comprobar que sus propuestas no eran atendidas. También ha asegurado que otros integrantes del comité científico, entre ellos profesionales vinculados a distintas universidades, están presentando sus dimisiones.

"No tenemos ni gerente ni director científico", ha lamentado el alcalde, que ha cuestionado que un proyecto de esta envergadura pueda afrontar su próxima evaluación internacional sin una estructura técnica estable y con garantías de continuidad.

LA EVALUACIÓN DE 2027, CLAVE PARA SU CONTINUIDAD

La principal preocupación de los alcaldes se centra en la próxima evaluación de la Unesco, cuyas visitas al territorio están previstas para 2027, antes de la renovación del reconocimiento en 2028.

Triguero ha advertido de que una valoración desfavorable podría derivar en una amonestación o, en última instancia, en la pérdida de la distinción internacional.

Por ello, los 23 ayuntamientos reclaman a la Diputación que restablezca la colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha, recupere una estructura técnica profesional, garantice la participación de todos los municipios y presente una planificación concreta para afrontar la evaluación.

El alcalde ha insistido en que está en juego un proyecto con capacidad para impulsar el turismo, la gastronomía y el desarrollo económico de numerosos municipios de la provincia.

Finalmente, ha señalado directamente al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, como responsable político de la situación denunciada y ha reclamado actuaciones que garanticen la continuidad del Geoparque.