PSOE de Tobarra impulsa junto a PCDT una moción de censura contra la alcaldesa del PP

Los grupos municipales del PSOE y de la Plataforma Ciudadana de Tobarra (PCDT) han registrado este viernes en el Ayuntamiento una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Manuela Garrido, proponiendo como candidata a la Alcaldía a la actual portavoz socialista, Estefanía Escribano Villena.

La moción, presentada a las 12.56 horas de este viernes, se debatirá en el Pleno del próximo 3 de octubre, tal y como establece la normativa, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Junto a ella, ambas formaciones han firmado un pacto de gobierno que asegura la estabilidad política del Consistorio hasta 2027 y define un proyecto común de municipio en torno a 23 medidas agrupadas en cuatro ejes prioritarios: empleo y economía local, mejora de infraestructuras y servicios, impulso a la cultura y el patrimonio, y sostenibilidad, participación e igualdad. El acuerdo contempla, además, una distribución equilibrada de áreas de gestión entre PSOE y PCDT.

Tal y como recoge la moción, Tobarra vive "un retroceso evidente" tras dos años de mandato del PP, con un equipo de gobierno "sin iniciativa, sin capacidad de gestión y desinteresado en los problemas reales de la gente", como denunció Escribano.

La portavoz socialista ha subrayado que la alcaldesa "no ha sido capaz de sacar adelante ni un solo proyecto de mejora de calles o infraestructuras", recordando que Tobarra cuenta con cinco Planes de Obras y Servicios de la Diputación, valorados en 510.000 euros, que siguen sin ejecutarse.

Además, ha enumerado la "pérdida de subvenciones" en ámbitos clave (videovigilancia, archivo municipal, Protección Civil, control de colonias felinas, vehículos municipales, climatización de colegios o proyectos turísticos), el "abandono" del polígono industrial, la parálisis de la depuradora de aguas residuales, el deterioro de parques y jardines, la falta de servicio de recogida de animales durante meses y las irregularidades en contrataciones. Cuestiones a las que se suman diversas condenas judiciales por falta de transparencia, aseguran los socialistas.

"Nos encontramos ante un equipo de gobierno agotado y sin ilusión, que no da respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Tobarra no puede permitirse tanta incompetencia", ha afirmado Escribano.

El pacto firmado entre PSOE y PCDT marca la hoja de ruta del futuro gobierno local, que girará en torno a cuatro grandes prioridades: la reactivación del polígono industrial y el apoyo al empleo, la inversión en calles, caminos y servicios públicos con la inversión de un millón de euros con ayuda de los Planes de Obras y Servicios de la Diputación, el impulso a la cultura y al turismo con proyectos como el Museo del Tambor y la Semana Santa Internacional, y un proyecto de sostenibilidad e igualdad con medidas de participación, espacios juveniles y atención a las pedanías.

La distribución de competencias será equilibrada entre ambas formaciones, mientras que el PSOE asumirá la Alcaldía con Estefanía Escribano al frente. "Este pacto nace desde el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con Tobarra. Hemos decidido sumar esfuerzos, dejar a un lado las diferencias y priorizar siempre el interés común de nuestros vecinos", ha destacado la portavoz socialista.

UNA ALTERNATIVA SÓLIDA Y ESPERANZADORA

"La moción de censura se plantea no como un fin en sí mismo, sino como un punto de partida para recuperar la confianza, la ilusión y el rumbo de Tobarra", ha asegurado Escribano. "Queremos un gobierno abierto, transparente y cercano. Vamos a trabajar de inmediato en lo urgente: las calles, los caminos, los contratos y las licitaciones pendientes. Pero también vamos a sentar las bases de un proyecto sólido que devuelva a Tobarra el lugar que merece".