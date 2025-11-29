El PSOE de Toledo lamenta el fallecimiento de Miguel García-Arroba molero, ex alcalde de Corral de Almaguer - PSOE

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Toledo expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Miguel García-Arroba Molero, ex alcalde de Corral de Almaguer y militante socialista que dedicó su vida al servicio público, a la educación y al progreso de su pueblo.

La Ejecutiva provincial traslada su cariño y condolencias a su familia, amistades y compañeros, así como a la Agrupación Socialista de Corral de Almaguer, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Miguel García-Arroba desarrolló una intensa labor docente y fue reconocido como un maestro cercano, paciente y comprometido, que dejó una profunda huella en varias generaciones de corraleños y corraleñas.

"Su manera de entender la educación y la función pública se caracterizó siempre por la humanidad, la vocación y la atención a las personas. Como alcalde ejerció en una etapa clave para Corral de Almaguer, impulsando avances significativos en infraestructuras, servicios y oportunidades para el municipio", señalan los socilistas.

Desde la cercanía, la escucha activa y el respeto hacia todos los vecinos y vecinas, "trabajó para abrir caminos y modernizar su pueblo, demostrando que la política local adquiere verdadero sentido cuando se hace con humanidad y compromiso".

Quienes compartieron con él el trabajo diario, tanto en el ámbito educativo como en la vida institucional del municipio, lo recuerdan como una persona íntegra, educada y siempre dispuesta a ayudar. "Su legado permanece en la memoria colectiva del municipio y en el reconocimiento sincero de quienes valoran la dedicación al bien común".

El PSOE de la provincia de Toledo transmite un abrazo afectuoso y su apoyo a los seres queridos de Miguel García-Arroba Molero en estos momentos de especial dificultad. "Su ejemplo y su contribución al desarrollo de Corral de Almaguer seguirán siendo una referencia perdurable para la familia socialista".