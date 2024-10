PSOE Toledo pide a Velázquez que presente ya un plan de movilidad para el Polígono y deje de "utilizar el barrio"

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo Laura Villacañas ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que "deje de utilizar el barrio del Polígono como un trilero con fines electoralistas y anuncios vacíos" y presente un plan de movilidad trabajado y con alternativas reales que elimine los atascos y retenciones como prometió que haría nada más asumir la alcaldía.

"Este barrio, el más poblado de Toledo con más de 20.000 vecinos, es el que más retenciones sufre y más problemas de movilidad tiene de toda la ciudad, pues en él, no sólo se ubica el Hospital Universitario, sino también otros edificios de la Junta de Comunidades como consejerías y delegaciones, y la sede de la televisión pública regional, sin olvidar el Polígono Industrial", ha explicado la edil socialista.

Además, ha advertido, la N-400 es una carretera que soporta al día más de 56.000 vehículos, siendo un seis por ciento de ellos vehículos pesados, según los datos ofrecidos por el el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Dicho esto, Laura Villacañas ha solicitado una vez más al alcalde que materialice su promesa electoral de solucionar los atascos "porque pasan los meses, 17 ya desde que PP y Vox llegaron al gobierno, y lejos de solucionar el problema se está incrementando".

¿UN APARCAMIENTO O UN CUARTEL?

Además, ha cuestionado los diferentes anuncios que ha realizado el alcalde en torno a este barrio como el aparcamiento junto al hospital que conllevará la implantación de la ORA en el Polígono sobre todo cuando el Partido Popular registró una moción en noviembre de 2021 solicitando la construcción de este parking junto al centro hospitalario con "carácter gratuito para todos los usuarios".

Se pregunta la concejala socialista "¿qué ha cambiado para que en la pasada legislatura el PP de Carlos Velázquez pidiera un aparcamiento disuasorio gratuito junto al hospital y ahora quiera implantar la ORA?".

Una parcela propiedad del Ayuntamiento que Carlos Velázquez ofreció nada más llegar a la alcaldía como ubicación para el cuartel de la Guardia Civil "sin tener en cuenta la opinión de las familias del cuerpo armado y por utilizar este tema como arma política contra la anterior alcaldesa", y que después de un año y de haber anunciado hace un mes que allí se instalaría un aparcamiento con la ORA color magenta, vuelve a ofrecer para que se construya el acuartelamiento de la Benemérita.

"¿En qué quedamos señor alcalde?, ¿en qué se convertirá la parcela municipal del polígono, en cuartel o aparcamiento con ORA incluida? Mucho nos tememos, desde el barrio y desde este grupo socialista, que ni una cosa ni la otra", ha lamentado Laura Villacañas en su comparecencia de hoy.

MOCIONES PARA RECTIFICAR Y PEDIR EXPLICACIONES

En cualquiera de los casos, ya ha anunciado la concejala socialista, si finalmente esa parcela es un aparcamiento, el PSOE registrará una moción para que el PP dé explicaciones de por qué quería un parking de carácter gratuito para todos los usuarios y ahora quiere imponer la ORA en el barrio del Polígono "con el único objetivo de recaudar dinero porque se está gastando todos los ahorros de los toledanos y las toledanas como ya dijo el interventor del Ayuntamiento".

Si, por el contrario, la parcela se destinara a cuartel de la Guardia Civil, junto a la parcela de la Junta de Comunidades, "este grupo registrará una moción para que el Partido Popular y Vox den explicaciones a la ciudadanía de por qué votaron en contra de nuestra propuesta en el debate del Estado del Municipio de instar al Gobierno de España, al Gobierno regional y al local, a dar solución a los atascos del Polígono terminando la circunvalación de la ciudad con la ronda Sureste".

Con esta moción, "volverían a tener la oportunidad de rectificar y votar, ahora sí, a favor de esta propuesta de mejora de la movilidad en el barrio más poblado de la ciudad donde quieren construir el cuartel de la Guardia Civil".

Así, ha insistido la concejala del PSOE en el Ayuntamiento que "no se puede construir una infraestructura de este tipo sin antes tener un plan de movilidad óptimo para este barrio, y no me refiero a ese Plan de Infraestructuras que el alcalde anunció con el puente que quiere hacer para unir Azucaica con el Polígono. Un puente, por cierto, que en el lugar donde lo quiere construir solo traerá más retenciones y más problemas a una zona ya masificada por el tráfico".

CERO COMPROMISO CON EL BARRIO

Además de solicitar al alcalde que se ponga a trabajar de manera concienzuda en ese plan de movilidad para el barrio, Laura Villacañas le ha pedido que se dedique también a terminar las obras proyectadas en el Polígono como la reforma de la Sala Thalía que lleva cerrada más de un año y cuya intervención todavía no ha comenzado, o la reposición de las porterías del parque de Los Alcázares, que el alcalde quitó en verano.

La concejala socialista también se ha referido a las dependencias de la Policía Local y Nacional que se construyeron en el barrio la pasada legislatura, cuestionando que, si el alcalde no ha sido capaz de abrirlas en 17 meses, cómo va a ser capaz de construir un cuartel y de dar solución a los atascos.