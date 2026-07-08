Puy du Fou España, nominado nuevamente en la categoría de 'Mejor Parque de Europa' en los World Travel Awards

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TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha sido nuevamente nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría de 'Europe's Leading Theme Park' (Mejor Parque de Europa), un reconocimiento premia a los destinos turísticos que destacan por su excelencia, innovación y capacidad de emocionar al visitante.

Tras alzarse con este galardón en la pasada edición, Puy du Fou España aspira ahora a revalidar un título que reconoce la excelencia de los mejores parques temáticos del continente.

En esta edición competirá junto a otros parques europeos como Disneyland Park (Francia), Phantasialand (Alemania), The Land of Legends Theme Park (Turquía) y Tivoli Gardens (Dinamarca).

Según ha informado el parque en nota de prensa, la nominación supone un nuevo reconocimiento al modelo único de Puy du Fou España, que desde su apertura ha revolucionado la forma de acercar la Historia, la cultura y las tradiciones al gran público a través de espectaculares puestas en escena, cuidadas coreografías, aclamadas bandas sonoras, poblados históricos y experiencias inmersivas que emocionan a visitantes de todas las edades.

Este reconocimiento coincide además con un periodo de crecimiento y consolidación del parque dentro de la oferta turística nacional e internacional, gracias a una propuesta artística y tecnológica única.

"Recibir una nominación como esta ya es un enorme motivo de orgullo ya que confirma que el proyecto de Puy du Fou España se ha consolidado entre los grandes referentes internacionales del sector. Este tipo de reconocimientos nos animan a seguir innovando y elevando el nivel de excelencia. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: emocionar y poner en valor la Historia de España a través de experiencias inolvidables", ha afirmado el consejero delegado de Puy du Fou España, Olivier Strebelle.

Los ganadores de los World Travel Awards se deciden mediante una votación abierta en la que pueden participar tanto profesionales del sector turístico como viajeros de todo el mundo.

Por ello, Puy du Fou España invita a todas las personas que hayan disfrutado de la experiencia del parque a apoyar su candidatura y contribuir a que España vuelva a ocupar el primer puesto entre los mejores parques temáticos de Europa. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 14 de agosto y pueden realizarse a través de la página oficial de los World Travel Awards.