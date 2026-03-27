La A-2 queda completamente abierta al tráfico en Torija tras ser retirado el camión que volcó en la vía

Camión accidentado en la carretera A-2 en Torija. - 112 C-LM

GUADALAJARA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-2 ha quedado abierta al tráfico en su totalidad en sentido Zaragoza a la altura del municipio guadalajareño de Torija en la madrugada de este viernes tras el vuelco de un camión este miércoles que mantenía cortado el carril derecho.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la situación, que afectada al kilómetro 69 de esta carretera, se ha restablecido a las 5.10 horas de este viernes tras la retirada del camión afectado.

El accidente tenía lugar este pasado miércoles a las 21.20 horas, cuando se produjo el vuelco de un camión que transportaba placas solares, esparciendo la carga a lo largo de la carretera.

En un primer momento los dos carriles quedaron cortados pero durante la noche quedó abierto el carril izquierdo, permaneciendo cortado el derecho a la espera de que una grúa se acercase al lugar para remolcar el camión accidentado.