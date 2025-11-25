El Rastro Literario de Toledo celebra este domingo su edición de noviembre bajo el título 'Fantasía, Cuentos y Poesías'

Archivo - El Rastro Literario de Toledo celebra este domingo su tercera edición bajo el lema 'Versos, Historia y Naturaleza' - LIBROS VIVEN - Archivo

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Libros Viven anuncia la celebración de la edición de noviembre del Rastro Literario de Toledo, que tendrá lugar este domingo, día 30, en la Plaza del Corral de Don Diego y el Salón Rico. El evento se desarrollará con el apoyo del Consorcio de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo.

Bajo el título 'Fantasía, Cuentos y Poesías', el Rastro Literario presenta una programación cultural orientada a todos los públicos. La jornada se celebrará en horario de 11.00 a 18.00 horas, ofreciendo actividades literarias, divulgativas y familiares, junto a un mercado de libros centrado en la reutilización y la lectura accesible, ha informado la organización en nota de prensa.

En esta edición también participará YMCA Toledo, que tendrán un puesto de venta de libros de segunda mano y que desarrollará actividades educativas y dinámicas para la infancia dentro de la programación.

El Rastro Literario se ha consolidado como una cita cultural mensual en Toledo, promoviendo la participación ciudadana, el acceso a la cultura y la activación del patrimonio histórico mediante actividades literarias y educativas.

Dentro de su línea medioambiental, continúa el Proyecto Raíces Literarias, mediante el cual por cada 3 libros vendidos se plantará un árbol o planta autóctona en colaboración con ARBA Toledo, reforzando la conexión entre cultura y sostenibilidad y contribuyendo a la regeneración natural de la ciudad.

La continuidad del proyecto y su impacto cultural y social contribuyen a los objetivos de la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031, integrando programación estable, participación ciudadana y compromiso con el entorno.

PROGRAMA

Las actividades se desarrollarán de 11.00 a 18.00 horas en la Plaza del Corral de Don Diego y el Salón Rico. Así, a las 12.00 horas tendrá lugar la actividad 'No son gigantes, sino molinos: hablemos de fantasías nobiliarias', a cargo de José María San Román (STEHG); y a las 13.00 horas el recital poético 'Con los versos al aire' y micro abierto, por El Dorado AC.

Los talleres, en el cobertizo, comenzarán a las 12.00 horas con Cuentacuentos y Kamishibai a cargo de YMCA Toledo, hasta las 14.00 horas, y desde las 16.00 a las 18.00 horas con el taller 'Arquinsectos de la Naturaleza' por parte de ARBA Toledo y Seacam.

Las actividades en el exterior serán de 11.00 a 18.00 horas el mercado de libros, de 11.00 a 15.00 horas el bestiario mural 'Saca tu Bestia' u de .

12.00 a 14.00 horas el Pintacaras artístico (@iridiscencias).

La edición de este domingo refuerza la voluntad de ofrecer a la ciudadanía un espacio cultural estable, participativo y sostenible, según apunta la organización, que añade que la colaboración del Consorcio de Toledo y del Ayuntamiento de Toledo permite consolidar una iniciativa "que contribuye al dinamismo cultural de la ciudad y al fortalecimiento de su proyección de cara a Toledo 2031.