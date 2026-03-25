Reabre el Museo de la Minería de Puertollano y del Carbonífero con elogio unánime de las instituciones

Acto de reapertura del Museo de la Minería de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 25 (EUROPA PRESS)

Representantes de todas las instituciones de gobierno, Diputación de Ciudad Real, Ayuntamiento de Puertollano, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Gobierno de España, han aplaudido este jueves la reapertura del Museo de la Minería de Puertollano (Ciudad real), un importante recurso turístico y cultural que se erige "en memoria viva" de la ciudad y en un espacio "para recordar, aprender y emocionarse" gracias a la colaboración de las distintas administraciones entendida con "lealtad" a la ciudadanía

Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, y el subdelegado del Gobierno de España, David Broceño, quienes han coincidido en el papel determinante que han desempeñado la colaboración y coordinación institucional, los fondos europeos y la voluntad política en el relevo de la gestión para hacer realidad este proyecto.

En el acto de apertura de un espacio que llevaba cerrado desde mediados de la década pasada, las instituciones se han conjurado así para ensalzar los valores y potencialidades turísticas, económicas y sociales del Plan de Sostenibilidad Turística del Geoparque 'Volcanes de Calatrava', reconocido por la Unesco, que ha fructificado en la recuperación paisajística del monumento natural del carbonífero de Puertollano, en la carretera de Mestanza, y en la recuperación del antiguo Museo de la Minería.

Ante un nutrido grupo de invitados, representantes políticos, institucionales, sociales y empresariales, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha valorado el papel decisivo de la colaboración institucional y administrativa que ha hecho posible este proyecto "bajo un concepto turístico y pedagógico que va más allá de lo meramente científico", ya que permitirá descubrir cómo era la vida en la comarca hace 305 millones de años, en una proyección histórica hacia el pasado reciente de la ciudad vinculado a la minería, y hacia el futuro, que vendrá determinado por la reconversión industrial hacia las nuevas fuentes de energía renovable, como las fotovoltáicas o el hidrógeno.

Para Valverde, el nuevo Museo de la Minería es un enclave de "enorme atractivo cultural, que podrá atraer a miles de personas", todo gracias a una concepción política que tiene como piedra angular la "apuesta por el desarrollo turístico de la provincia".

En este sentido ha recordado que la provincia de Ciudad Real es la que más ha crecido en número de visitantes de turismo rural en el último año, gracias a inversiones como esta, a la que se han destinado un total de 1,3 millones de euros para la restauración paisajística del geoparque y el museo. Todo, ha proseguido, en un paquete de actuaciones que incluye el desarrollo de planes de sostenibilidad turística en otras zonas de la provincia, como Cabañeros y Montiel.

Para el presidente de la institución provincial, la inversión en turismo y cultura "es clave para combatir la despoblación en los pequeños núcleos", si bien ha reconocido que en los años 2024 y 2025 se ha podido revertir esa tendencia en las grandes ciudades.

También ha destacado el valor de otras iniciativas impulsadas por la Diputación de Ciudad Real como 'Sabor Quijote', que sirve para difundir, más allá de las fronteras de Castilla-La Mancha, el patrimonio histórico culinario y cultural de la provincia de Ciudad Real.

Valverde ha concluido felicitándose por la nueva andadura del museo de la minería "como homenaje a los mineros y mineras de Puertollano, aquellas personas que han dado su vida por la generaciones venideras".

LA IMPORTANCIA DE EUROPA

En los mismos términos se ha pronunciado la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, quien, además de la colaboración institucional ha recalcado la importancia de Europa y de los fondos europeos, así como la "contribución ciudadana a través de los impuestos".

Para Fernández, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Castilla-La Mancha han entendido desde el principio que la inversión es fundamental para salir de las crisis, siempre bajo un prisma de compromiso institucional "leal a la ciudadanía", en el que no han interferido los relevos en la política ni en la administración.

Ahora, ha continuado, "tras esta inversión de 1,3 millones de euros damos de pleno en el corazón de Puertollano, ensalzando el valor de la minería como atracción turística, y enseñando al resto de España un monumento natural excepcional como es el carbonífero de Puertollano".

En este contexto ha recordado el compromiso de la Junta de Comunidades con la provincia de Ciudad Real, que ha incrementado en un 35% los visitantes en los últimos diez años. Así, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha invertido 34 millones de euros en planes de sostenibilidad turística, red de hospederías, miradores astronómicos y conservación del patrimonio.

UNA INVERSIÓN DE JUSTICIA

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España, David Broceño, ha enfatizado que "Puertollano no se entiende si la minería, el sacrificio de sus habitantes y su compromiso con el desarrollo industrial, por lo que estas inversiones hacen justicia con ese recorrido colectivo que ahora mira al futuro".

También ha querido reafirmar el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo del turismo mediante la estrategia de turismo sostenible España 2030, que pone en valor la sostenibilidad de la economía vinculada al turismo, así como la protección de los valores sociales, culturales y naturales de los destinos, redistribuyendo de forma justa y equitativa sus beneficios. En este sentido ha recordado que el Gobierno de España ha destinado 3.400 millones de euros a la inversión turística con la puesta en marcha de 560 planes de sostenibilidad, siete de ellos en la provincia de Ciudad Real.

"Consecuentemente, podemos presumir hoy de un espacio como este, donde la historia deja de ser un recuerdo para ser un recurso turístico de calidad", ha concluido.

ORGULLO DE SER DE PUERTOLLANO

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha expresado, visiblemente emocionado, "el orgullo patrio de ser de Puertollano" en un día como hoy, cuando se puede enseñar un museo como este, "que ya es seña de identidad minera y espacio para recordar, aprender y emocionarse". Ruiz ha recalcado que el geoparque permite mirar 303 millones de años atrás para entender lo que ha dado sentido a esta tierra, "el esfuerzo de nuestros padres y abuelos mineros que queda plasmado ahora en un espacio de memoria viva de la ciudad y que da fe de la evolución y de las aspiraciones de futuro de Puertollano".

Este museo, ha concluido, es la prueba fehaciente de que "el progreso nunca viene solo, sino por el esfuerzo de las gentes en el pasado y la innovación del presente, que permiten mirar al futuro con optimismo".

UN MUSEO TOTALMENTE NUEVO

El Museo de la Minería ha sido reacondicionado prácticamente al 100%, conservando la mina imagen tal y como está, para ofrecer un panorama integral sobre el carbonífero, la minería y la sociedad de Puertollano vinculada a las explotaciones mineras. El espacio cuenta con todo tipo de recursos videográficos, incluidos grandes dioramas y realidad virtual.

La restauración paisajística del carbonífero de Puertollano en la mina 'La Extranjera' ha implicado la adecuación de 1,5 kilómetros de senderos en el antiguo yacimiento de Encasur, que se encuentra detrás del Punto Limpio, y que cuenta entre sus elementos con un parking y cuatro miradores explicativos sobre los vertebrados, flora, y ripple de los estratos marinos, en el que se pueden contemplar elementos patrimoniales y geológicos únicos en España.