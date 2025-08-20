Realizan una primera evaluación de daños tras el incendio de Navalmoralejo y La Estrella - JCCM

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, han mantenido una reunión con el alcalde de Navalmoralejo, Juan Carlos Cabello, con el objetivo de realizar una primera evaluación de los daños ocasionados por el incendio que ha afectado a esta localidad y al término municipal de La Estrella.

Aunque aún está pendiente una valoración económica detallada por parte del Consistorio, los principales daños identificados hasta el momento son en infraestructuras eléctricas y otras instalaciones como el cementerio y la piscina municipal.

En concreto, se han registrado daños en los cuadros eléctricos de seis de los siete pozos existentes que suministran agua al municipio, si bien, en ningún momento se ha interrumpido el suministro a los vecinos. Asimismo, el incendio calcinó la vegetación del cementerio y las tareas de extinción ocasionaron diversos daños en la piscina municipal, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por otro lado, no se han reportado, por el momento, daños significativos en explotaciones agrícolas ni ganaderas de la zona.

El delegado ha trasladado el interés y el compromiso del presidente Emiliano García-Page para colaborar en la resolución de los problemas derivados del incendio y apoyar a los municipios afectados que son pequeños municipios con escasos recursos y que requieren de todo el apoyo de otras administraciones.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a todos los efectivos que participaron en las labores de extinción y control del fuego, destacando la labor de INFOCAM, los servicios de bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la colaboración de los vecinos y sus corporaciones municipales.

En el operativo desplegado en Navalmoralejo participaron cerca de 500 efectivos y 90 medios, de los cuales 20 fueron aéreos, lo que refleja la magnitud de la respuesta ante esta emergencia.