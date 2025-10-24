Reclaman en C-LM un código diagnóstico de daño cerebral al alta hospitalaria para garantizar la continuidad asistencial

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daño Cerebral CLM ha celebrado este viernes, en la Delegación de la ONCE de Toledo, un acto institucional para celebrar el Día del Daño Cerebral que se conmemora el 26 de octubre a nivel nacional. El evento ha contado con una charla-coloquio en la que se ha abordado, con profesionales, afectados y familiares de Daño Cerebral Sobrevenido, la vida independiente de las personas afectadas. También se ha dado lectura a un manifiesto de Daño Cerebral Estatal.

El manifiesto del movimiento asociativo, que ha sido leído por Ramon Bernácer Roig, de 83 años de edad y afectado por un accidente cerebro vascular, y por su esposa, María Rosa María Rubio, ha reiterado la necesidad de crear un Código Diagnóstico de Daño Cerebral al Alta Hospitalaria que identifique a la persona afectada por esta discapacidad. Este indicador permite garantizar la continuidad asistencial tras el alta hospitalario y mejorar la información que reciben tanto los afectados como sus familiares.

También se ha reclamado en el manifiesto la necesidad de realizar un censo completo del número de personas con daño cerebral en España y la puesta en marcha de Estrategias de Atención al Daño Cerebral Sobrevenido de carácter nacional y regional para garantizar una atención coordinada, integral y multidisciplinar a cada persona con DCS.

Finalmente, se ha solicitado el acceso de personas afectadas a una atención integra, inclusiva y universal que contemple a las familias y a la diversidad de realidades como a los y las menores con DCS infantil, las personas con DCS gravemente afectadas o con problemas de salud mental y las personas con mayor vulnerabilidad.

CHARLA-COLOQUIO

La charla-coloquio, moderada por Itziar Sanz, responsable de proyectos de Daño Cerebral CLM, ha contado con la colaboración de Carolina Cuco, neuropsicóloga de Daño Cerebral CLM en el Centro de Atención Directa (CAD) de Toledo; Gema González, jurídica de Fundace; Ana María Vázquez, preparadora laboral de la Fundación Carmen Cabellos; María Grande, persona afectada con daño cerebral sobrevenido (DCS) y beneficiaria del programa de fomento a la autonomía en el CAD de Toledo; Aitor Romojaro, persona afectada y beneficiario de Fundación Carmen Cabellos, y Jesús Grazón, familiar de persona afectada y beneficiaria el programa de fomento de la autonomía del CAD de Toledo.

En la mesa de diálogo se ha abordado qué es el DCS y sus repercusiones en la vida independiente de las personas afectadas y sus familiares, así como el trabajo desarrollado desde Daño Cerebral CLM para alcanzar esa meta.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar de manera individual con cada persona afectada, en su propio entorno y con sus necesidades específicas en función de su afección (física, cognitiva, sensorial o conductual y emocional) para lograr la mayor autonomía en su contexto vital.

También se ha recalcado la necesidad de recursos asistenciales para las personas afectadas por DCS, así como de infraestructuras necesarias para el entrenamiento necesario que facilite la transición a su vida independiente real y efectiva para poder alcanzar una plena inclusión social.

El acto, presidido por la presidenta de Daño Cerebral CLM, Ana Cabellos, ha contado con la presencia de la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Encinas; el diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias; el vicepresidente tercero de la administración provincial, Joaquín Romera; la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas y el edil de Cultura, Daniel Morcillo; el presidente de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; la presidenta de Cermi CLM y su gerente, Cristina Gómez y José Antonio Romero, respectivamente, y el delegado provincial de la Consejería de Sanidad, Jaime David Corregidor.