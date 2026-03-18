Recuperadas esculturas de reyes godos y cristianos que dotarán "de una gran entrada imperial" a Toledo junto a la Vega

Toledo recupera seis esculturas de reyes godos y cristianos. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado las obras del Parque de la Vega que avanzan según los plazos previstos y que persiguen dos objetivos fundamentales; revitalizar este parque tan querido por los toledanos y mejorar todo el entorno para convertirlo en una gran entrada imperial a la ciudad.

En esta fase, se ha abordado ya la limpieza y la recuperación de las esculturas gracias a los trabajos del restaurador Miguel Ángel Bonache, ya que hasta ahora permanecían ocultas por la maleza.

Así, las cinco esculturas del interior del parque y la que se encuentra junto a la puerta de Bisagra, que llegaron a Toledo desde el Palacio Real de Madrid hace más de 200 años, se instalarán de tal forma que se cree una entrada imperial a la ciudad, embelleciendo y consiguiendo un gran bulevar de acceso desde la avenida de Madrid, lo que permitirá mejorar el entorno y la accesibilidad, haciéndolo más amable para los peatones.

Esta actuación permitirá saldar una deuda con las esculturas de Wamba, Sisenando, Sisebuto, Alfonso VI, que se encuentra junto a Bisagra, Alfonso VII y Alfonso VIII, ubicándolas en el bulevar de acceso.

También se está ya ejecutando la colocación del adoquinado del Paseo de Merchán entre ambas rotondas y ha concluido la instalación de los nuevos quioscos en la nueva distribución y reorganización del parque.