Recuperado en Cuenca un vehículo de alquiler de Madrid del que se había apropiado un conductor en julio - POLICÍA LOCAL

CUENCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha recuperado un vehículo apropiado indebidamente por un conductor en la Comunidad de Madrid.

Según informa la policía municipal en Instagram, más patrullas llevaban varios días intentando localizar un vehículo del que se tenía conocimiento que circulaba por la ciudad, perteneciente a una empresa de alquiler de vehículos madrileña y que no había sido devuelto por el último arrendatario desde el mes de julio.

Finalmente, en la tarde del jueves, la patrulla localizó el vehículo con su conductor en el interior, por lo que realizó las comprobaciones necesarias para confirmar que se trataba del mismo turismo y de la persona que se intentaba localizar.

Una vez confirmado, se solicitó la presencia de la Policía Nacional para que se hiciera cargo del conductor y continuara con las diligencias por la posible comisión de este delito, quedando el vehículo implicado inmovilizado en dependencias de la Policía Local.