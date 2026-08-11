La Red de Artes Escénicas y Musicales 'Primavera-Otoño 2027' y 'Circuito 2027' contará con 225 municipios

La viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, en el Arte entre Gigantes. - JCCM

CIUDAD REAL 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 225 ayuntamientos de la región se han sumado a la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha en las temporadas 'Primavera-Otoño 2027' y 'Circuito 2027'.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, asistió anoche a la inauguración de una nueva edición del festival Arte entre Gigantes que cuenta con el apoyo del Ejecutivo autonómico y que se celebra en Campo de Criptana, convirtiendo a esta localidad en un "referente cultural" hasta el próximo 15 de agosto, según ha informado la Junta por nota de prensa.

De los 225 consistorios, 94 lo hacen en la edición 'Primavera-Otoño 2027' y 131 en la edición 'Circuito 2027'. Además, por provincias, un total de 57 son de la provincia de Albacete, 37 son de la provincia de Ciudad Real, 62 son de la provincia de Cuenca, 15 son de la provincia de Guadalajara y 54 son de la provincia de Toledo.

En relación con el festival Arte entre Gigantes, Carmen Teresa Olmedo ha destacado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la promoción de una programación cultural de calidad en todos los rincones de la región y que en este caso "contribuye a consolidar una cita que aúna música, patrimonio y turismo cultural en un enclave tan singular como Campo de Criptana".

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha subrayado que iniciativas como Arte entre Gigantes enriquecen la oferta cultural de Castilla-La Mancha, acercan propuestas artísticas de primer nivel a la ciudadanía y contribuyen a dinamizar el territorio, reforzando la apuesta del Gobierno regional por hacer de la cultura un motor de desarrollo y cohesión social.

El festival Arte entre Gigantes ha arrancado con el concierto inaugural de Yamandú Costa junto a la Orquesta Ciudad de La Mancha y continuará con las actuaciones del Jorge Glem Trío, Los Saxos del Averno, Miron Rafajlovic Quartet y Diego Guerrero, ofreciendo al público una propuesta artística que combina flamenco, jazz, música latinoamericana y sonidos contemporáneos en un entorno patrimonial único.

Para finalizar, Carmen Teresa Olmedo ha felicitado a la organización por consolidar un festival que aúna excelencia artística, patrimonio y promoción del territorio.