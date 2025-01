Saca pecho por las subidas salariales por encima del IPC y pide regular la reducción de jornada por la vía del convenio colectivo

TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha situado la reducción de la jornada laboral, la prevención de riesgos laborales y el establecimiento de un servicio público de empleo como los grandes caballos de batalla de cara al curso 2025.

Durante su comparecencia a los medios previa a la celebración del tradicional Cocido de la Cuesta de Enero que celebra anualmente la organización sindical, De la Rosa ha destacado estos elementos como los más importantes en su abanico de reivindicaciones para "mejorar la vida de los castellanomanchegos y las castellanomanchegas".

Para el secretario general de CCOO en la región, la reducción de la jornada laboral "es imprescindible", y ha afirmado que tiene intención de interpelar directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, si tiene la oportunidad el próximo sábado en el Congreso Regional del PSOE.

De la Rosa ha dado respuesta a la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que plantea la necesidad de incrementar a 41,2 horas semanales la jornada laboral para alcanzar la productividad de los países europeos, afirmando que "la productividad tiene que ver con la inversión en conocimiento, en tecnología", y "no tiene que ver con la exhaustiva jornada laboral".

En este sentido, ha señalado que las empresas con mayor nivel de productividad del ámbito europeo cuentan con un volumen de trabajo anual promedio de "entre 1.736 y 1.635 horas, en muchas ocasiones, por lo tanto, por debajo de las 37,5 horas".

Para De la Rosa, el incremento de la jornada laboral conduce a consecuencias negativas como "el aumento de la siniestralidad laboral", en lugar de aproximar a las empresas a un mayor nivel de productividad.

Una siniestralidad laboral que, por otra parte, ha señalado como uno de los grandes problemas a atajar en el año 2025, reiterando la reclamación al Gobierno de Castilla-La Mancha de que "se ponga de manera inmediata en funcionamiento ese Instituto de Prevención de Riesgos Laborales".

El secretario general de CCOO ha apuntado que 2024 constituyó el peor año en década ya que "50 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo". Por este motivo, ha insistido en que el sindicato va "a exigir que 2025 sea el año que ese Instituto sea una realidad".

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN C-LM

Junto a la constitución de este instituto, De la Rosa ha señalado que CCOO exigirá a lo largo del presente curso el establecimiento de un "servicio público de empleo en Castilla-La Macha".

"La formación laboral, reglada y no reglada, y la intermediación laboral, no pueden estar en manos privadas", ha afirmado De la Rosa, apuntando que "no es ni medio normal que para que un hijo nuestro encuentre un trabajo, tenemos que conocer a un empresario que pueda ofrecerle un puesto de trabajo".

En este sentido, ha subrayado la utilidad de un ente público "participado por los agentes sociales" para atajar problemas como el paro juvenil. "Tenemos un 31% de nuestros jóvenes sin empleo", ha planteado, apuntando asimismo a la pérdida de recursos que supone la emigración de personas formadas en la región.

Además, también ha señalado que un servicio público de empleo facilitaría la reducción de la brecha de género en los datos de desempleo, ya que "las mujeres son en más de un 66% las protagonistas de ese desempleo".

EXHIBE LA SUBIDA DE SUELDOS

De la Rosa ha indicado que en la región la subida salarial media está "por encima del 2,8%" y por fin los trabajadores "van a poder recuperar el poder adquisitivo". "Empezamos a entender que cuando la economía va bien, el reparto de la riqueza no es marxismo rancio, sino la mejor fórmula para que la riqueza se distribuya".

Son más de 40 convenios a negociar en 2025 y el afán de CCOO es "continuar con la senda de que la subida salarial se coloque por encima del 3%" para "seguir mejorando las condiciones de las personas".

"La mejor manera de que las empresas vayan bien es que el consumo de las personas también crezca, y para que eso crezca, es un buen síntoma que suba el SMI, las pensiones y los salarios", ha exhibido el líder sindical, asegurando que con todo esto, los empresarios "se verán favorecidos" con mejoras de este tipo.

Sobre la reducción de jornada laboral, ha dicho que depende de los sectores habrá que estudiar su redistribución, algo que se podrá hacer "a través de los convenios colectivos" estudiando los momentos álgidos o valle de los turnos de trabajo.

Hay para ello dos instrumentos, "la ley y la negociación colectiva que hace una interpretación de la norma". "No es lo mismo hablar de transporte que de construcción. Y esa redistribución irregular puede pactarse en un convenio colectivo.

"HEMOS CRECIDO BIEN"

Considera De la Rosa que el empleo "ha crecido bien" en Castilla-La Mancha, con menos desempleados, más afiliados y "más trabajadores a tiempo indefinido" frente a los "tozudos" empresarios que negaban la realidad de este tipo de contratos a tiempo completo.

El peso de los fijos discontinuos en la región, del total de indefinidos, "pesan un 4,6%" del montante global. "No son lo habitual, son lo excepcional, y a veces es desgraciadamente excepcional porque las mujeres se ven obligadas a tener este tipo de contratos".

En cuanto al resto de retos de 2025 ha apuntado alguno más, como "que esta región tiene que apostar por que el gasto en atención a las personas en servicios sociales" se equiparen al gasto en sanidad o educación.

VIOLENCIA MACHISTA O VIVIENDA, OTROS ASUNTOS

Ha alertado, además, sobre la situación de la violencia machista en la región frente a discursos negacionistas de partidos de ultraderecha. "Vamos a hacer todo lo posible para que desaparezca y queremos que la Consejería no ceje en el empeño de intentar conseguir que ni una sola mujer reciba violencia".

Hay "demasiadas mujeres amenazadas" y "pocas mujeres que denuncian", y no cree que todas las amenazadas tengan "la tranquilidad de que no les va a pasar nada".

Al final de su alocución, ha hablado De la Rosa del problema de la vivienda y de cómo afecta a los jóvenes que no se pueden emancipar.

El precio de la vivienda en la región, según su cálculo, "ha subido un 30%" en los cuatro últimos años. En todo caso, y aunque se ha alineado a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de la nación, ha alertado del "tufo a especulación que tira para atrás" del conjunto de las decisiones.

Por ello, ha pedido también al Gobierno de Castilla-La Mancha apostar más por vivienda pública, ya que solo prevé medio millar de ellas en los presupuestos de 2015.