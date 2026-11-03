Se reducen a 26 los heridos por el accidente de Urda ingresados en hospitales de C-LM, 7 en UCI

Archivo - Hospital Universitario de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de afectados por el accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles 28 de octubre hospitalizados en centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 26, tres menos que este lunes. De los heridos, ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, 7 permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI), dos menos que este lunes.

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este martes 3 de noviembre, ya han recibido el alta 84 de los heridos.

De los 26 heridos que permanecen ingresados, 15 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos menos que este lunes. De ellos, 4 permanecen en la UCI y 11 en cama convencional.

Hay cuatro en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, todos ellos en cama convencional, tras el traslado del único paciente que se encontraba en UCI al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El Hospital General Universitario de Ciudad Real continúa atendiendo a seis heridos, cuatro de ellos en cama convencional y dos en UCI.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente en UCI.

En total, 110 personas fueron inicialmente hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del accidente ferroviario.