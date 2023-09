La reforma del Estatuto de Autonomía marcará la hoja de ruta de la Vicepresidencia Primera de la Junta

Combatir la despoblación rural, mejorar la transparencia y simplificar trámites administrativos, entre sus principales políticas



TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reforma del Estatuto de Autonomía marcará, junto con el reto demográfico y la mejora de la transparencia, la hoja de ruta de las políticas a desarrollar durante esta legislatura por la Vicepresidencia Primera de la Junta.

Una reforma que, según ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, deberá incorporar como derecho el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos, así como nuevas herramientas que permitan a la Administración regional aprobar decretos leyes y ampliar el número de diputados.

"Debemos abordar la reforma del Estatuto de Autonomía que, personalmente, creo que debe ser tan profunda que casi es más operativo crear uno nuevo", ha señalado Guijarro.

Esta modificación irá acompañada de dos proyectos legislativos, la Ley de Integridad Pública, que viene a completar la normativa ya existente en la región con el objetivo de mejorar la transparencia, y la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, para que la ciudadanía pueda conocer los resultados obtenidos de la aplicación de determinadas políticas o planes implementados por la Administración regional.

"La transparencia siempre ha sido una prioridad para el presidente Emiliano García-Page, nuestra región es pionera en materia de transparencia y queremos seguir avanzando en este aspecto", ha aseverado el vicepresidente primero.

Otro de los puntos clave será el reto demográfico, "poniendo la lupa en cada territorio afectado por la despoblación para identificar los problemas y garantizar los servicios públicos". En este punto, Guijarro se ha mostrado positivo, ya que asegura que se ha registrado un saldo positivo de más de 8.600 personas. "Esta cifra es clave para empezar a frenar ese proceso y recuperar población en los territorios".

Dentro de esta lucha contra la despoblación, desde la Vicepresidencia Primera seguirán presentando distintas iniciativas a las convocatorias de fondos europeos para "aprovechar la financiación de cara a avanzar en modernización y apoyo financiero a empresas y sectores clave en la región".

Además, se hará especial hincapié en la simplificación administrativa, llevando a cabo modificaciones legislativas que permitan agilizar los trámites administrativos y reducir los plazos de respuesta a los ciudadanos. "Hemos hecho ya esfuerzos importantes en ese sentido, recuerdo la Ley SUMA o la Ley de Proyectos Prioritarios, pero creemos que podemos avanzar, haciendo una revisión de todos los silencios administrativos para que podamos implementar fórmulas que garanticen al ciudadano o a la empresa que cuando presenten un expediente a la administración, se certifique que cumplen con los requisitos", ha señalado.

Según ha indicado, estos instrumentos se pondrán a disposición de todos los ayuntamientos de la región, especialmente de aquellos más pequeños.

"Estas serán las líneas generales de actuación de la Vicepresidencia Primera durante los próximos cuatro años, cuestiones de fondo, importantes para sentar las bases del crecimiento económico en la región", ha asegurado Guijarro.

De manera previa al vicepresidente primero, han comparecido en rueda de prensa los diferentes portavoces de los Grupos Parlamentarios.

VOX ACUSA AL PSOE DE EXCLUIRLOS Y "LIMITAR" LOS DEBATES EN LAS CORTES

Mientras, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha acusado al Partido Socialista de intentar "limitar" la actividad en las Cortes y aumentar la asignación económica de su agrupación.

El líder regional de la formación verde ha criticado la modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha por la que la Mesa podrá admitir o inadmitir escritos parlamentarios para su debate o rechazar su admisión a trámite en caso de que los asuntos excedan las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma, considerándola una forma de "acotar, excluir y limitar los debates en sede parlamentaria".

"La primera intención y prioridad de Page ha sido limitar la participación y el debate parlamentario de cualquier tema que desde la Mesa de las Cortes consideren que nos les beneficie políticamente", ha aseverado.

Del mismo lado, Moreno ha recriminado al presidente regional por "incrementar las asignaciones del grupo parlamentario socialista en 90.000 euros, pese a tener dos diputados menos que en la anterior legislatura".

Un dato que la portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha cuestionado. "No sé de dónde saca ese dato Vox, las asignaciones, si se suben, se suben para todos los grupos parlamentarios, está así establecido, no sé de dónde se saca la cifra, pero en cualquier caso, que mire en su grupo porque es para todos por igual, al menos así se hace en democracia en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha dicho.

Durante su intervención, Moreno ha aprovechado para reprochar a tanto a PP como PSOE lo que considera "la exclusión de Vox" de la Mesa de las Cortes y ha asegurado que desde su partido continuarán "defendiendo los derechos de los ciudadanos" a través de iniciativas en las que ya están trabajando.

EL PP PIDE ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA FINANCIACIÓN ECONÓMICA

Minutos después ha tenido lugar la rueda de prensa de la secretaria general del PP castellanomanchego, Carolina Agudo, que ha puesto en valor el talante negociador que quiere mostrar su partido. "Hoy es la primera comparecencia de los miembros del Gobierno y el Partido Popular estará a la altura, tendiendo la mano al Gobierno regional, haciendo una oposición de crítica constructiva para solucionar los problemas de los castellanomanchegos, ser una herramienta útil y esa voz de todos los ciudadanos de la Comunidad".

Agudo ha recordado al PSOE que "tiene un panorama político muy distinto al anterior mandato", "ya no hay mayoría absolutísima del Partido Socialista en esta tierra", ha incidido, añadiendo que "no les queda más remedio que hablar con la oposición". Un diálogo que, considera, "no fueron capaces de mantener en los últimos cuatro años".

La 'popular' ha pedido abordar el tema del reto demográfico y la financiación económica, haciendo referencia a la polémica de la amnistía. "El PSOE quiere condonar una deuda millonaria a Cataluña, condonar una deuda millonaria a una región gobernada por independentistas que hará que Castilla-La Mancha siga perdiendo, por eso desde el PP estuvimos ayer en Madrid en ese acto a favor de la igualdad y en contra de la amnistía".

ABENGÓZAR TACHA AL PP DE "OPORTUNISTAS"

Declaraciones que ha criticado posteriormente Abengózar, que ha recriminado al Partido Popular de la región por "no dedicar ni una palabra a Castilla-La Mancha". "El PP de Castilla-La Mancha es el PP", ha dicho, acusándoles de "oportunistas".

"Lo que hacen es oportunismo puro y duro, el mismo día que caía la lluvia en la región, el PP exigía al Gobierno regional que pusiera en marcha ayudas, pero cuando esta mañana el Consejo de Ministros va a declarar zona catastrófica los territorios afectados y poner las ayudas correspondientes, hoy no tienen nada que decir, el PP habla de amnistía", ha lamentado la portavoz socialista, respondiendo a Agudo que "la mayoría absoluta en la región la sigue teniendo el PSOE".