La reforma del Reglamento de las Cortes de C-LM sobre el control de los gastos de los grupos, a pleno el próximo jueves

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha - CORTES C-LM

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo Pleno de las Cortes regionales abordará la propuesta de reforma puntual del Reglamento de la Cámara relacionada con el control de los gastos de los grupos parlamentarios, en una sesión que acogerá también el debate de dos proposiciones no de ley (PNL) sobre caminos rurales e impuestos a vivienda y que en el bloque de control al Gobierno contará con una comparecencia sobre cribado de cáncer de mama en Talavera y tres preguntas orales de la oposición.

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, presididas por Pablo Bellido, han mantenido este viernes una doble reunión de carácter mixto --telemática y presencial-- para fijar el orden del día y convocar la sesión plenaria del próximo jueves día 11 a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

Los tres primeros puntos tienen relación con la propuesta del Grupo Socialista de reforma del artículo 29.7 del Reglamento de la propia Cámara en relación con la delimitación al ámbito regional del uso de los fondos que el parlamento aporta a los grupos parlamentarios. Se trata de la votación a primera hora de la toma en consideración, de la tramitación por procedimiento de lectura única y del debate propiamente dicho, para su votación ya en la ronda habitual, según ha informado el parlamento en nota de prensa.

La sesión cuenta además con el debate y votación de dos PNL relativas a una bajada de impuestos en vivienda, a propuesta del Grupo de Vox, y en relación con los caminos rurales de la región, a propuesta del Grupo Popular.

Tras la ronda de votaciones, se producirá una comparecencia del Gobierno a propuesta del PP en relación con el programa de detección precoz del cáncer de mama en Talavera de la Reina. Y, por último, tres preguntas orales al Ejecutivo sobre competitividad empresarial y 'pulseras antimaltrato', en el caso del PP, y sobre agresiones sexuales en la región, en el caso de Vox.