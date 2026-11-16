Regantes de Albacete se concentran este martes en Murcia contra la CHS por el "bloqueo" a más de 450 pozos de 7.000 m3

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo. - UPA

ALBACETE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha convocado una concentración este martes, 17 de noviembre, a las 11.00 horas frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en Murcia.

Con esta movilización, la organización agraria trasladará la "indignación" de los regantes de la provincia de Albacete "ante la negativa" del organismo de cuenca a inscribir más de 450 expedientes de aprovechamientos de aguas subterráneas de hasta 7.000 metros cúbicos anuales.

La convocatoria llega tras las diversas asambleas informativas celebradas en las últimas semanas y después de la reunión mantenida el pasado 26 de octubre entre UPA Castilla-La Mancha, el presidente de la CHS, Mario Andrés Urrea, y la Comisaria de Aguas.

En dicho encuentro quedó patente el "bloqueo" de la Confederación a estas solicitudes, amparadas en el artículo 54.2 de la Ley de Aguas como un derecho al uso privativo por disposición legal.

Durante la rueda de prensa celebrada en Albacete para presentar la movilización, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha subrayado que los agricultores afectados "se sienten estafados" tras haber cumplido todos los requisitos exigidos por la propia Administración.

UNA CRONOLOGÍA DE CONTRADICCIONES ADMINISTRATIVAS

Según ha informado UPA en nota de prensa, el conflicto se remonta a una década de trabas administrativas que ya fueron corregidas por la Justicia. "En 2016, el Plan de Cuenca introdujo la exigencia de autorización previa para estos pequeños aprovechamientos, una medida que dos sentencias del Tribunal Supremo (de marzo y abril de 2019) declararon nula de pleno derecho en aquellas masas de agua que no estuvieran declaradas en riesgo de mal estado".

A raíz de aquellos fallos judiciales, según UPA, la propia CHS envió en 2021 cartas oficiales a los agricultores afectados reconociendo la idoneidad de sus solicitudes. En dichas comunicaciones, "el organismo certificaba que las parcelas no se encontraban en masas de agua declaradas en mal estado ni en zona de policía, instando a los regantes a contactar con el Servicio de Guardería Fluvial". Tras las visitas técnicas pertinentes, los guardas fluviales comprobaron que las instalaciones se ajustaban a la normativa y procedieron a precintar los contadores.

"Cinco años después, la Confederación va en contra de sus propios actos y decide que no va a inscribir ninguno", ha denunciado Morcillo, quien ha recordado que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público obliga a las administraciones a respetar los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. "¿Qué va a pasar ahora con estas familias que hicieron inversiones y adaptaron sus cultivos a un pequeño riego de apoyo que contó con el visto bueno oficial?", ha preguntado Morcillo.

Para justificar el bloqueo actual, la Confederación Hidrográfica del Segura alega jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el expediente debe evaluarse conforme a la situación hídrica del momento en que se emite la resolución, sin importar cuándo se ejecutó el pozo o se inició el trámite.

Frente a esta interpretación, UPA Castilla-La Mancha recuerda que no se trata de concesiones discrecionales, sino de derechos reconocidos directamente por la Ley de Aguas. En este sentido, la organización cita recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que diferencian ambos supuestos y concluyen que, una vez verificadas las condiciones técnicas de control por parte de la Administración, como ocurrió en Albacete con las cartas y el precinto de contadores en 2021, el organismo de cuenca está vinculado y obligado a proceder a la inscripción del aprovechamiento.

Por todo ello, UPA Castilla-La Mancha hace un llamamiento a los regantes afectados de la provincia para acudir mañana a las puertas de la CHS en Murcia y exigir el desbloqueo inmediato de sus expedientes.