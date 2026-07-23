Regresan a sus casas más vecinos afectados por el incendio de La Mierla, que se mantiene en 32.000 hectáreas

Carretera cortada en dirección a La Mierla. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha explicado que el incendio de La Mierla (Guadalajara) se mantiene en las 32.000 hectáreas afectadas y se ha permitido que las personas evacuadas de los municipios de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel puedan volver a sus casas desde las 9.00 horas de este jueves.

Mercedes Gómez, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi a primera hora de este jueves, ha explicado que, de esta manera, la Guardia Civil está procediendo a abrir las carreteras correspondientes para que se pueda hacer el tránsito de vehículos "sin ningún tipo de restricción".

Gómez ha enfatizado que la "liberación" de estos municipios se ha realizado tras un "exhaustivo trabajo" para comprobar que tienen "todos los servicios esenciales", algo "fundamental" ya que muchas de las personas que residen en los mismos son personas de avanzada edad.

En cuanto a la evolución del fuego, el frente abierto está en el pico Mojón Cimero, en la zona noroeste del incendio, que sigue con llama y en el que se está trabajando para intentar controlarlo. En este lugar, ha comentado, están trabajando los destacamentos de la UME que "están permitiendo hacernos con su control".

En todo caso, ha remarcado que la "buena noticia" es que el incendio no ha avanzado durante la noche y "nunca ha superado la barrera de seguridad que establecimos ya hace unos días" y que permitía contener las llamas en dirección a los municipios de Condemios de Arriba y Condemios de Abajo, así como que alcanzase "una zona natural muy importante" del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y que pudiera llegar a la provincia de Soria, que "sigue estando libre" del fuego.

Con todo ello, la consejera ha incidido en que durante el día se va a intentar "consolidar" el perímetro aprovechando una ventana a favor del viento que va a aparecer exclusivamente este jueves, ya que a partir del viernes "aunque las temperaturas se prevén más frescas, va a cambiar el viento y vamos a tener rachas que van a superar más de 50 kilómetros por hora", algo que "va a perjudicar seriamente la posibilidad de control definitivo de esa parte del incendio".

LAS CAUSAS, AÚN BAJO INVESTIGACIÓN

En cuanto a las causas que desataron las llamas, la consejera ha incidido en que la Guardia Civil sigue realizando su labor de investigación y también desde el grupo de agentes medioambientales se están concluyendo los trabajos.

"Pero tienen que entender que la parte, por lo menos la que corresponde a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a nuestros agentes medioambientales, tenemos a todos desplazados al control de todos los incendios que tenemos en la región y, aunque se hizo la toma de muestras referente a la investigación, no hemos concluido el informe porque, literalmente, no nos ha dado tiempo", ha sostenido.

La consejera ha insistido en que la "prioridad absoluta" es el control de los incendios y ha pedido tranquilidad porque el informe de las causas "se va a remitir, como no puede ser de otra manera, a las diligencias previas abiertas en el juzgado que corresponda".

CONFLICTO CON LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

En cuanto a la no colaboración de la Diputación de Ciudad Real en la extinción de este incendio, Mercedes Gómez ha insistido en que es una decisión que en el Gobierno autonómico no comparten y creen que, al menos, podrían haber dado "relevo a sus compañeros bomberos de otras diputaciones provinciales".

La consejera ha comentado que la versión de la Diputación era de que "estaban en alerta máxima en la provincia de Ciudad Real y no podían desplazar ninguno de los medios".

"Pero en esa misma situación estaba la provincia de Toledo, en esa misma situación estaba Albacete, en esa misma situación estaba también Cuenca. Y todos y cada uno de ellos se han desplazado para dar relevo a sus compañeros bomberos de Diputación de Guadalajara", algo que, según la responsable de Desarrollo Sostenible, ha sido "determinante".

Y también ha aprovechado para mencionar que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han "socorrido" a los miembros del dispositivo con sus bomberos urbanos.

"EXCELENTES NOTICIAS" EN SELAS

En cuanto al incendio en Selas, también en la provincia de Guadalajara, la consejera ha afirmado que desde la tarde noche de este miércoles "está en nivel cero, perimetrado, y todos y cada uno de los vecinos desplazados al albergue de Molina de Aragón están ya en sus viviendas".

Un fuego que, ha declarado, ha consumido aproximadamente 2.800 hectáreas y llevó a evacuar seis municipios que ya están "protegidos de este incendio tan devastador".